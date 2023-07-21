桃竹竹苗TPASS獲核定 竹縣下周爭取新竹客運續營運

桃竹竹苗TPASS今天終於正式獲得交通部公路總局審查通過，不過新竹縣仍面臨新竹客運54條客運路線熄燈，竹縣府下周將爭取新竹客運配合TPASS繼續運營，並尋求縣內13鄉鎮市公所幫助設點發售TPASS通勤通學月票，以便利新竹縣民可以就近於所在鄉鎮市購買使用。

新竹客運因不堪虧損，無意繼續經營業務旗下的54條客運路線，影響範圍廣及桃竹苗，雖然業者提出理由為受到疫情衝擊，使得乘車人數銳減、虧損加劇，將在客運經營許可證到期後，提出不續營申請。

新竹縣府積極說服業者繼續經營，終於在今天獲TPASS通過後，將希望以TPASS方案，力拚TPASS今年10月上路之前，下周將先配套爭取新竹客運配合TPASS繼續經營可能要停駛的桃竹竹苗54條客運路線。

竹縣府交旅處長戴志君表示，交通部公路總局下周二即將召開「新竹客運虧損補貼路線不續營代駛補貼之合理成本計算專案小組會議」，竹縣府根據今天的桃竹竹苗區域治理平台首長會議決議，將優先爭取竹客是否配合TPASS的上路，在運量可望有所提升下，希望也能改變業者心意、繼續營運原來的客運路線。

桃竹竹苗TPASS今天獲核定通過的4種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，預計10月上路，屆時將使4個縣市的民眾自由選擇需求的方案搭乘，期望藉由通勤月票方案可促進民眾搭乘大眾運輸工具。

竹縣府交旅處為了便利新竹縣民可以就近購買TPASS，已經函請13鄉鎮市公所詢問是否願意協助代為設點販售，以利通勤學生購買使用，對於運量提升也有所助益。 同時也將與竹北市公所開會研擬，讓竹北市公所自設的E-BIKE也能納入使用TPASS，讓所有使用者都獲得通勤上的便捷。