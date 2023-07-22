工廠廢液汙染鳳山溪 重罰近千萬

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間因遭溪畔的艾斯巴達公司涉嫌違法排廢水汙染，新竹縣政府環保局昨依違反廢棄物清理法開罰該公司960萬6千元，並要求盡速清除廢液桶及溪流汙泥，但該公司至今消極無作為。新竹縣長楊文科表示，縣府要強勢介入，讓汙染物盡速遠離水源地，竹縣府24日將與關西鎮公所聯手清除鳳山溪剩餘汙泥，再向相關業者追討清除費用。

縣府環保局指出，6月12日事發當天查出艾斯巴達違法貯存廢液，因貯存容器底部洩漏閥劣化受損，導致廢液流入工廠後方邊坡與鳳山溪。環保局當時立即動員人力緊急清汙，並報請新竹地檢署偵辦，已對此開罰艾斯巴達960萬6千元。

環保局日前也發文艾斯巴達，要求盡速清除廠內已貼上封條的16桶廢液桶，以及轉租廠房的明泰光電，兩者須盡速清除廠區後方邊坡及鳳山溪沿岸汙染物，但至今均無作為。

環保局昨天再發文要求艾斯巴達、明泰光電及地主譽仟世公司等單位，盡速執行上述要求，否則縣府將在24日會同關西鎮公所介入清除，並向3公司追討雇工清理費用。

至於封存在廠內的16桶廢液，全案由竹檢偵辦中，承辦檢察官表示基於安全考量，暫不移置，會命艾斯巴達盡速清除。為杜絕汙染再發生，環保局表示，除了原有的水質監測設備，近期將在取水口上游再加裝水質監測裝置，並加強取水口周邊水質監測，以24小時網路即時連線。

另從本月起，已派專人駐點，確保接獲陳情時能立即處理，同時每月定期人工採樣，保障水質安全。另也正規劃加強設置監視系統，嚴防不肖業者擅自汙染環境及水源。

環保局指出，縣府在1998年依據飲用水管理條例，公告關西飲用水取水口一定距離內限制汙染性工廠設立，但關西淨水場於1987年成立以來，尚未依法畫設自來水水質水量保護區，期盼中央能盡速將鳳山溪集水區公告為自來水水質水量保護區，守護關西居民用水安全。