多家學校營養午餐費流標 竹市府：開學前完成決標

新竹市政府日前宣布112學年度起營養午餐將提高費用，讓孩子吃更營養，但竹市多家國中小學營養午餐勞務標案都流標，市府說，已建立溝通機制，會在開學前完成決標。

新竹市政府今年4月宣布，因應物價上漲及符合營養需求，竹市國中、小學營養午餐從112學年度起，調高學生午餐費標準，每名學生每餐從原先需自付新台幣5元、調高每餐自付10元。

市府說，也因應午餐費標準調高，每年也增加5000萬元預算支應，同時訂定餐費調整機制，由市府採定額補助、不足由家長負擔方式調整。

有家長向中央社記者表示，學校營養午餐流標讓家長擔心，是否會在開學沒有午餐可吃，而現在營養午餐費都已增加，為何會難以標出。

家長說，若在首次開標沒有3家投標就流標，之後第2次再開標後，只要1家就能決標，如此一來難以比較廠商的食材，盼市府應嚴格把關學生的營養午餐品質。

新竹市政府教育處向中央社記者表示，有關各校「午餐採購」案歷年來皆採取「最有利標」，以符合各校供餐需求，第1次開標受限於採購法需求，需有3家以上投標始得決標。

教育處說，往年於第2次開標後，皆能順利完成招標，歷年並未延誤過開學用餐，請家長放心。

新竹市政府提供新聞資料指出，從112學年度起營養午餐費，家長自付額每學期從新台幣860元調整到1360元，每學期增加約500元，一年兩學期約為1000元。此外，市府也將增加5000萬經費補助，提升學童營養午餐品質。