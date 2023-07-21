桃園大溪普濟堂關聖帝君遶境 40家旅宿優惠助遊好山水

桃園市7、8月大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典有百年歷史，也有「大溪第二個過年」的封號，今年慶典7月22至8月10日登場，主題「大溪大禧」。市政府觀光旅遊局號召近40家旅宿業者推出專屬旅宿優惠，邀請遊客一起來桃園大溪參加關公慶生趴。

「大溪大禧」透過系列的創新設計與表演藝術，結合傳統的將軍拜廟、將軍走秀等元素，激盪出不同火花。旅宿業者配合的優惠中，「悅徠舘」除了房價優惠，入住時說出通關密語「大溪大禧」還可以再享折扣，168集團也推出輸入折扣碼直接折抵房價；伯爵商務旅店、奇異果共享旅店、中壢米堤大飯店爵起商務飯店、貝克漢汽車旅館、青埔商務旅、里萊行旅館等入住即享有房價折扣優惠。

桂林商務旅館、水漾時尚旅館、東楓時尚旅館憑參加2023大溪大禧現場活動照片，來館住宿享延後退房或精美好禮2選1；大溪老城四季行館和秘境41民宿於活動期間入住即送精美好禮一份。還有COZZI Blu和逸飯店桃園館入住「巧虎主題房」，就送全台唯一巧虎夢想樂園門票1組，更可獲得巧虎旅行套組。

此外，住都大飯店、桃花園飯店、哈密瓜汽車旅館、三橋渡假旅店、山水奇異、凱萊汽車旅館、貝多芬旅館、尊爵大飯店、智醫康寓等多家業者活動期間提供超值房價優惠，以及渴望會館和福容大飯店桃園機場捷運A8、桃園店、中壢店推出的住房專案都有不錯的優惠。

觀旅局周柏吟局長表示，大溪地區的人文資產一直以來是桃園重要的觀光資產，而「大溪大禧」活動更為傳承大溪百年來的無形文化資產，因此觀旅局彙集相關旅遊住宿優惠，期盼更多民眾留宿桃園參加大溪文化慶典，結合跨局處力量整合、活絡觀光資源，共同打造亮點城市文化節慶活動，朝向永續經營的目標努力。