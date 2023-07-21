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桃機公司連四年獲獎 實踐永續發展目標SDGs獲雙獎肯定

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場公司獲頒台灣永續行動獎，由行政院環保署署長張子敬(左)頒獎給機場公司總經理范孝倫(右)。圖／機場公司提供
桃園機場公司獲頒台灣永續行動獎，由行政院環保署署長張子敬(左)頒獎給機場公司總經理范孝倫(右)。圖／機場公司提供

2023年TCSA台灣企業永續獎於今日舉行頒獎典禮，桃園機場公司獲頒「2023APSAA亞太永續行動獎」與「2023TSAA台灣永續行動獎」SDG9工業、創新及基礎建設項目的銀獎雙獎殊榮肯定，由機場公司總經理范孝倫代表受獎。機場公司不僅連續四年獲得台灣企業永續獎執行委員會（TCSA）的肯定，今年一次拿下兩個獎項更彰顯機場公司以推動智慧機場的決心，呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）所做出的努力。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，機場公司已將聯合國SDGs的永續發展目標納入營運思維與策略，並以「智慧轉型」及「綠色營運」為關鍵基礎，體現在環境永續(E)、社會共融(S)與公司治理(G)的三個面向。在「智慧轉型」方面，機場公司以符合國際間智慧機場物聯網、人工智慧和大數據技術的趨勢，打造機場營運整合決策中心，實現智慧機場兩大目標:第一為優化機場營運效益，運用臺灣資通訊產業優勢與能量，帶動在地產業打造國際級智慧化解決方案；第二為增加旅客體驗滿意度，將國際經驗融合臺灣在地特色。在「綠色營運」方面，機場公司將持續盤查溫室氣體排放量，執行各項溫室氣體減量措施，並投入發展永續航空燃油（SAF）、太陽能及氫氣等綠色及新興能源，此外現正積極以循環經濟理念融入機場營運，力求在短、中、長期設定不同的永續發展目標，期望持續朝向永續機場的目標邁進。

范孝倫總經理指出，桃園國際機場是由240個公民營單位，超過3萬8千名工作人員共同組成的機場服務大聯盟，聯盟內包含公務部門如飛航管制、證照查驗、防疫檢疫、海關及航警等，民營單位包含航空公司、地勤公司、貨運倉儲公司、保全、清潔及工程、設備維護廠商，還有機場商業夥伴等共同組成的營運服務團隊，一同致力為旅客提供優質服務。

隨著全球後疫情時代來臨，航空產業正逐步復甦至疫情前的營運水準，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3%至43.5億人次，約為恢復至疫情前2019年96%，桃園機場預估今年客運量為2000萬至2800萬人次，樂觀上看3000萬人次。桃園機場公司身為機場園區的領頭羊，肩負推動我國航空產業永續發展重責，機場公司亦將持續與機場園區內夥伴共同合作，優化低碳營運，為實踐環境永續努力。

機場公司總經理范孝倫表示，機場公司已將聯合國SDGs的永續發展目標納入營運思維與策略，並以「智慧轉型」及「綠色營運」為關鍵基礎，體現在環境永續(E)、社會共融(S)與公司治理(G)的三個面向。圖／機場公司提供
機場公司總經理范孝倫表示，機場公司已將聯合國SDGs的永續發展目標納入營運思維與策略，並以「智慧轉型」及「綠色營運」為關鍵基礎，體現在環境永續(E)、社會共融(S)與公司治理(G)的三個面向。圖／機場公司提供
桃園機場公司獲頒台灣永續行動獎，機場公司將持續與機場園區內夥伴共同合作，優化低碳營運，為實踐環境永續努力。(左4)台灣永續行動獎委員會總召集人簡又新、(左5)環保署長張子敬、(右4)機場公司總經理范孝倫。圖／機場公司提供
桃園機場公司獲頒台灣永續行動獎，機場公司將持續與機場園區內夥伴共同合作，優化低碳營運，為實踐環境永續努力。(左4)台灣永續行動獎委員會總召集人簡又新、(左5)環保署長張子敬、(右4)機場公司總經理范孝倫。圖／機場公司提供
機場公司連續四年獲得台灣企業永續獎執行委員會（TCSA）的肯定，今年獲頒「2023 APSAA亞太永續行動獎」與「2023 TSAA台灣永續行動獎」SDG 9 工業、創新及基礎建設項目的銀獎雙獎殊榮。圖／機場公司提供
機場公司連續四年獲得台灣企業永續獎執行委員會（TCSA）的肯定，今年獲頒「2023 APSAA亞太永續行動獎」與「2023 TSAA台灣永續行動獎」SDG 9 工業、創新及基礎建設項目的銀獎雙獎殊榮。圖／機場公司提供

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