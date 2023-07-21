大溪礦業遺址另類三不管 桃園文化局：權限內調查文資

桃園大溪三層農路附近的順和礦業遺址為過去大溪地區發展煤礦所留下建物，有民代認為大溪礦業過去蓬勃發展，現建物卻無法完整保留並規劃為文化園區，讓民眾了解過去歷史相當可惜，希望桃園市文化局著手規劃保存。

文化局文化資產科表示，因順和礦業遺址的土地為林務局管轄，為森林區且無建物登記，而隨著礦業沒落，公司撤銷登記時並未依當年與林務局所簽土地承租契約所定，將土地回復原狀，對於建物只能做相關文化資源調查，並列冊追蹤。大嵙崁文教基金會有辦理相關展覽，並出版專書介紹，將地方礦業歷史帶進美華、永福等國小推廣，讓孩子知道這塊土地過去歷史。

市議員陳治文指出，大溪這一帶過去礦業發達，且順和礦業遺址遺留下的建物相當完整，不過現在雜草叢生，且產權牽涉複雜，不僅公司結束營業卻未撤銷營業登記，而該歷史遺跡位置又屬林務局所轄，文化局僅能就現有法規做文資審查，形成另類三不管。

陳治文說，過去礦坑有許多通道，現在登山遊客多，且大家也慢慢知道這處另類景點，難保不熟悉礦業遺址內環境，隨意誤闖有安全疑慮，因此希望文化局能持續跟林務局等單位協調，看如何改造成為一個產業文化園區，讓民眾能了解過去歷史，也能將重要珍貴資產保存。

文資科說明，順和礦業遺址因所有權複雜，以文化資產保存法規定目前僅能列冊追蹤，加上該歷史遺跡位置屬於較山區行走不易，不像新北瑞芳過去是火車直接到礦場旁搬運，交通較便利，因此大溪礦業經過多年已慢慢地回歸山林。

文資科補充，文化局及大溪木藝博物館這幾年不斷在調查過去歷史，去年也舉辦相關說明會及展覽，目前正將調查成果，著手製作煤礦資源推廣手冊，結合地方休閒園區、休閒觀光產業、里辦公處與學校，讓民眾了解過去歷史。並將這些珍貴調查，帶進周邊社區與校園，讓學生知道，原來大溪過去有蓬勃的礦業歷史。