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竹北幼兒補助新舊制轉換補助消失 首波申請陸續匯入

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
因為基準日不同，造成104年到107年的幼兒喪失1年的補助。圖／游雅婷提供
因為基準日不同，造成104年到107年的幼兒喪失1年的補助。圖／游雅婷提供

新竹縣竹北市3至6歲幼兒教育補助金，去年將補助基準日從每年的1月1日改成幼兒出生日期，讓幼兒滿足歲即可領取，但也因為基準日不同，造成民國104年到107年的幼兒喪失1年的補助。對此，竹北市公所受理因新舊制造成落差的家長申請補助，這兩天已陸續發放。

竹北市公所過往以1月1日來發放3到6歲的幼兒教育補助金，意即實際年齡4到7足歲時，會領取到前1年3到6歲補助，以往皆須委託里鄰長分送通知單，並請家長每年依排定日期分流至現場，領取相當不便利。

因此，去年起改為以幼兒的出生日期為基準，改採申請制及匯款方式辦理，但也造成原先7歲原先還可領到前一年、6歲的補助金，由於改制後已經7歲，恐將無法領取，產生領取一年度的落差，且影響的人數從104到107年度的幼兒。

為此，公所去年8月簽准發放落差款，並且追加編列112年度預算，前天已發放104到107年度的落差部分。竹北市公所今天指出，這是由於新舊制度下造成的補助落差，之後因都屬於新制，不會再遇到此問題。

去年發起家長連署的竹北市民代表游雅婷說，當時因為她的小孩要開始領補助，分享這個福利消息，未料卻接獲家長反映無法領補助，才得知新舊制轉換期所遇到的問題，因而發起連署，影響的幼兒至少上千名。這兩天也陸續收到家長們的回應，已拿到補發的幼兒教育補助金。

竹北市公所表示，今年至12月31日止，仍可受理因新舊制造成落差的家長申請幼兒補助。

去年發起家長連署的竹北市民代表游雅婷（左）說，當時因為她的小孩要開始領補助，分享這個福利消息，未料卻接獲家長反映無法領補助，才得知新舊制轉換期所遇到的問題。圖／游雅婷提供
去年發起家長連署的竹北市民代表游雅婷（左）說，當時因為她的小孩要開始領補助，分享這個福利消息，未料卻接獲家長反映無法領補助，才得知新舊制轉換期所遇到的問題。圖／游雅婷提供

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