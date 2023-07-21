竹市垃圾焚化廠第4季將整改 談定「以量易量」區域合作

新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦今天都出席「桃竹竹苗區域治理平台」第6屆首長會議，會中達成18項區域合作提案。其中，新竹市垃圾焚化廠將於第4季啟動整改，市府環保局提出「以量易量」方案獲無異議通過，希望區域合作互惠處理家戶垃圾，避免垃圾危機。

新竹市政府今天在首長會議提出「桃竹竹苗通勤月票TPASS」、「區域垃圾處理共度焚化廠整改年」等議題提出合作探討，獲得高度共識及支持。高虹安說，交通部公路總局將於今天召開桃竹竹苗通勤月票TPASS第二次審查會議，盼交通部能盡速核定。

高虹安表示，若順利獲交通部核定，市府後續將加速辦理售票設備、公車及YouBike刷卡機軟硬體修改等相關前置準備作業，全力爭取優惠的通勤月票盡早上路。

此外，新竹市垃圾焚化廠啟用迄今逾20年，相關設備皆已老舊，市府今年將於第4季正式啟動焚化廠升級整備工程。高虹安也在會中提出，希望桃竹竹苗縣市彼此協助配合焚化廠整改期間的垃圾調度，減緩垃圾處理壓力。該案也獲各縣市高度共識。

新竹市環保局在提案中說明，新竹市垃圾焚化廠升級整備工程期間，需區域夥伴協助處理或暫置家戶垃圾，減緩家戶垃圾處理壓力，互惠焚化量1比1；待第一期工程完成後，協助量與互惠量得跨年度回運處理，若屆期未回運則依事先協議計價方式收費。

不過，新竹縣政府採BOO模式興建的垃圾焚化爐還在施工中，預計明年8月完工、明年底試營運，苗栗縣垃圾焚化廠也會有歲修期間，新竹市環保局提出的「以量易量互惠機制」為縣市合作的共識原則，實際上仍須配合垃圾焚化廠啟用、運作期程互助。