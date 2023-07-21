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【即時短評】新竹中人炒作猖獗 竹縣府裁罰為何還被炎上?

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹科學園區周遭近年房市熱絡，園區門口有許多建案廣告。記者余承翰／攝影
新竹科學園區周遭近年房市熱絡，園區門口有許多建案廣告。記者余承翰／攝影

新竹驚爆房市詐騙，20多位竹科工程師向黃姓中人（跑單幫仲介）購買竹北知名預售屋卻慘遭詐騙，損失高達4千多萬，新竹縣府裁罰黃男10萬元以上、30萬元以下罰鍰，並依受害人數按次開罰，引發受害者不滿，認為漠視新修正平均地權條例可裁罰100萬到5000萬。的確，7月1日修法之後，此案是國內第一宗可能涉嫌新修正條例炒房條款的構成要件，考驗地方首長有否整頓房市與改革的決心。

幾年前，竹北市爆發預售屋漏夜排隊亂象，閉門銷售、秒殺完銷的術語，讓新竹民眾感嘆「買房好難」，導致民怨四起，也成為中央打房的重點區段，「中人」是新竹房市的特殊現象，竹科工程師工作繁忙又有購屋需求，但因無門路入手屬意建案，因此才會透過跑單幫、沒有隸屬仲介公司的「中人」代為購屋。

新竹縣政府消保處第一時間以黃男有否仲介或代銷業務資格來開罰，依據不動產經紀業管理條例第32條「非經紀業而經營仲介或代銷業務者，主管機關應禁止其營業」，裁罰黃男10萬元以上、30萬元以下罰鍰，外界批評此舉只重視黃男身份，忽略其行為「恐有炒房的疑慮」。

平均地權此次修法，最後行政院版本，將嚴懲炒作條款的刑責取消，改採行政罰，裁罰從100萬到5000萬，裁罰級距過高，端看縣市首長對房市炒作遏止的決心，將來勢必對地方首長造成一定壓力。外界也認為單憑主管機關依承辦人員個案認定恐有失客觀標準，亦引發質疑。

對受害者來說，「打官司就是曠日費時！」被騙之後求助無門，就算最後透過司法開罰，對方也可能早已脫產，漫長的司法更是折磨，而黃男還可在外繼續詐騙。

此案涉及到偽造文書和詐欺，台灣司法調查的冗長程序，且對於詐騙案的處罰又比其他國家低，嚇阻的效果低。若新竹縣政府祭鐵腕開罰「騙多少就罰多少」，應比刑罰效果更大，因為若加害人不繳交行政罰款，就得被行政執行署「追著跑」，才能避免他繼續詐騙。

中人在房地產的投資、購屋訊息很快，扮演類似掮客，他們通常與建商和代銷業者熟識，這次涉及到詐騙，且金額高達千萬，若這次新竹縣府輕輕放下，未來恐怕更加猖獗，新竹縣也錯失建立市場公平交易的典範機會。

詐騙 掮客 房地產

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