竹市凍卵補助破百人申請 8月前進巨城辦AMH抽血檢測

新竹市政府今年5月11日首創推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，提供AMH抽血檢驗、凍卵療程補助費用，補助最高3.1萬元。政策上路2個多月，市府統計申請AMH檢測申請數246人、凍卵療程108人。衛生局將於8月4日前進巨城舉行免費AMH擴大抽血活動，希望為現代女性「預存卵實力」。

新竹市長高虹安上任後推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，主要針對設籍新竹市25至40歲女性市民2大項補助。第1項為AMH抽血檢測補助即為卵巢功能健康檢查，第2項為凍卵療程補助，包含凍卵療程作業費與後續凍卵管理費，2項合計最高3.1萬元。

新竹市衛生局統計，計畫5月11日上路截至7月18日，AMH檢測申請數246人、凍卵療程108人；到院所執行AMH測183人、凍卵療程22人。2個多月下來受熱烈回響，數位平台瀏覽人次達4498人，也有許多市民及多家公司也透過電話洽詢相關政策服務。

衛生局長陳厚全說，現代人普遍晚婚晚生，最近一份內政部人口數據即顯示，國內女性生育平均年齡32.4歲，其中35歲以上者達32%，是10年前的1.7倍。衛福部國民健康署也說明高齡生產逐漸成台灣主力，但生育年齡漸長，生產風險與基因變因會增加。

陳厚全認為，生育雖攸關個人生涯規畫，但若能在年輕時、卵子健康狀態較好時預作保存，仍會是較好選擇；市府提供的AMH抽血檢測，可先讓女性朋友了解自己的身體狀況再評估是否進一步凍卵，後續的凍卵補助也希望進一步鼓勵生育，解決少子化。

新竹市衛生局為了讓更多民眾了解凍卵補助政策，8月4日將在新竹巨城購物中心舉辦「好孕降臨免費AMH擴大抽血活動」，名額預計500名，可事先或現場報名。若符合新竹市25至40歲女性市民可免費抽血檢測，後續將以郵寄方式寄出抽血檢測報告。

此外，新竹科學園區不少女性從業人員，市府衛生局也規畫之後將在園區辦理AMH大型抽血檢驗活動及凍卵補助諮詢服務，時間會選在平日，讓竹科上班族可利用中午空檔來做簡單的AMH抽血檢驗與相關諮詢，1個小時可以結束，了解自身健康狀況。