快訊

不如去泰韓！日本人刷台灣旅遊負評 台網友認同：無法反駁

朱海君驚爆離婚NONO 閨密露面近況全說了！

她叫媽媽把16.4元的00878全賣掉！ 原因曝光：開心就好…套牢時才存股

竹市凍卵補助破百人申請 8月前進巨城辦AMH抽血檢測

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安（右3）今年推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，最高補助3.1萬元。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安（右3）今年推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，最高補助3.1萬元。圖／竹市府提供

新竹市政府今年5月11日首創推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，提供AMH抽血檢驗、凍卵療程補助費用，補助最高3.1萬元。政策上路2個多月，市府統計申請AMH檢測申請數246人、凍卵療程108人。衛生局將於8月4日前進巨城舉行免費AMH擴大抽血活動，希望為現代女性「預存卵實力」。

新竹市長高虹安上任後推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，主要針對設籍新竹市25至40歲女性市民2大項補助。第1項為AMH抽血檢測補助即為卵巢功能健康檢查，第2項為凍卵療程補助，包含凍卵療程作業費與後續凍卵管理費，2項合計最高3.1萬元。

新竹市衛生局統計，計畫5月11日上路截至7月18日，AMH檢測申請數246人、凍卵療程108人；到院所執行AMH測183人、凍卵療程22人。2個多月下來受熱烈回響，數位平台瀏覽人次達4498人，也有許多市民及多家公司也透過電話洽詢相關政策服務。

衛生局長陳厚全說，現代人普遍晚婚晚生，最近一份內政部人口數據即顯示，國內女性生育平均年齡32.4歲，其中35歲以上者達32%，是10年前的1.7倍。衛福部國民健康署也說明高齡生產逐漸成台灣主力，但生育年齡漸長，生產風險與基因變因會增加。

陳厚全認為，生育雖攸關個人生涯規畫，但若能在年輕時、卵子健康狀態較好時預作保存，仍會是較好選擇；市府提供的AMH抽血檢測，可先讓女性朋友了解自己的身體狀況再評估是否進一步凍卵，後續的凍卵補助也希望進一步鼓勵生育，解決少子化。

新竹市衛生局為了讓更多民眾了解凍卵補助政策，8月4日將在新竹巨城購物中心舉辦「好孕降臨免費AMH擴大抽血活動」，名額預計500名，可事先或現場報名。若符合新竹市25至40歲女性市民可免費抽血檢測，後續將以郵寄方式寄出抽血檢測報告。

此外，新竹科學園區不少女性從業人員，市府衛生局也規畫之後將在園區辦理AMH大型抽血檢驗活動及凍卵補助諮詢服務，時間會選在平日，讓竹科上班族可利用中午空檔來做簡單的AMH抽血檢驗與相關諮詢，1個小時可以結束，了解自身健康狀況。

凍卵 衛生局

延伸閱讀

高虹安率局處長幫慶生 竹市議長許修睿生日願望曝光

卵子一去不復返！時光機也救不回老化的卵子！醫師籲：及早檢查AMH值掌握妳的生育力

他建議女同事「凍卵」被罵噁男 鄉民白眼：誰問你意見嗎？

苗縣議員曾玟學為少子化爭取凍卵補助 縣長允研議

相關新聞

桃竹苗4首長出面聲明：客運停駛衝擊在地 盼中央負責

桃竹竹苗區域治理平台今天在新竹縣召開首長會議，會議中針對新竹、苗栗客運申請75條路線不續營，四首長聯合向中央喊話，今年將...

防登革熱 桃園主動通報確診獎2千

本土登革熱疫情延燒，桃園市今年迄今累計9例境外移入登革熱病例。為防堵登革熱疫情，市府衛生局昨宣布，市民若有疑似登革熱症狀...

竹北天坑案 表面波檢測4道路無異 解封3條

新竹縣竹北「豐采520」天坑案，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊進行「表面波」及「透地雷達」深淺層優勢探測，完整報告出爐...

曾是更生人 鍾東錦催生協會 籲給重生機會

苗栗縣長鍾東錦不諱言自己曾是「更生人」的人生經歷，深刻體會更生人重返社會面臨的重重困境，上任後縣府結合更生保護會等單位，...

美福大火判賠 居民嘆求償無門

桃園市美福倉儲去年3月大火延燒21天，導致爭鮮公司儲放的貨物毀損，爭鮮獲國泰世紀產物保險理賠2億2878萬元，保險公司再...

牌照稅繳款7月起可申請歸戶 竹市主動通知營業車車主

7月1日起，牌照稅繳款書及長期約定轉帳通知皆可申請歸戶，每張定期歸戶繳款書以5筆車籍為限。新竹市稅務局指出，7月4日起已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦