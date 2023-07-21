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時力舉辦竹苗會考及通學公聽會 盼呈現學生面臨困境

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
時代力量竹苗區民代在竹北市中興里集會所召開竹竹苗地區國中教育會考及高中職就學與通學資源檢討公聽會。記者巫鴻瑋／攝影
時代力量竹苗區民代在竹北市中興里集會所召開竹竹苗地區國中教育會考及高中職就學與通學資源檢討公聽會。記者巫鴻瑋／攝影

竹苗學區因國中會考積分制引起諸多爭議，且近期更面臨中學通學交通不便問題，時代力量今舉行竹苗區教育檢討公聽會，新竹家長普遍表達希望增校增班以因應學生數暴增現況，苗栗家長則認為要多照顧偏鄉學生，不過都不約而同認為學生通學問題需要盡快解決、檢討會考三級制。

竹苗區國中會考免試入學超額比序目前採三級制，但卻被竹苗的家長爭論是否應該調整，都市地區的家長普遍希望改為積分制，保障學生權利，不會失之一「題」差之千里，但偏鄉家長卻憂心損害偏鄉學生權益，恐怕更難考上好學校。公聽會上有家長提出折衷意見，應該在考量偏鄉學生權益下，將竹苗區改為積分制。

公聽會上也討論到新竹學校不足問題，家長提出新竹的學校校舍已經沒有量體增班增額，甚至有學校被迫拆操場、拆專科教室來擴充增班，反而剝奪學生多元學習，所以家長才會要求要增校，因此希望國教署與地方政府應該好好協調，不要讓家長和學生都生活在就學焦慮中，希望增校、無論是縣立高中或國立高中都可以。

不過與會專家卻提出不同看法，在現行台灣整體人口已經負成長的情況下，可以預估2031年之後學生會持續減少，若此時貿然在竹苗區廣設學校、大肆增校，恐怕未來會面臨學生不足、學校廢校問題，建議應以增班為優先考量。

家長也提到近來都傳出竹中、竹女被清大、交大爭取改隸為附中，家長認為這與十二年國教提到教育均質化相違背，若大學資源都集中明星高中，反而使得教育資源更不平衡，對其他高中來說相當資源更被剝奪。

不過學生更關心通學問題，有國中畢業生出席公聽會提到，新竹的大眾運輸嚴重不足，除了近期傳出竹市成德高中取消校車造成學生無車可搭外，就算是想搭市區公車上下學，都面臨班次減少、不密集的情況，要求政府應該保障學生通學權利。

交通部公路總局在會上回應，公總已在8年前推動公車進大學校園計畫，以降低學生騎機車上下學發生事故機率，未來會進一步推動擴大到高中職實施，同時由中央提供地方補助，加強大眾運輸服務、改善學生通學安全，未來交通部將與教育部藉由跨部會平台盤點各校學生需求。

竹北市中興里集會所上午召開竹竹苗地區國中教育會考及高中職就學與通學資源檢討公聽會。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市中興里集會所上午召開竹竹苗地區國中教育會考及高中職就學與通學資源檢討公聽會。記者巫鴻瑋／攝影

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