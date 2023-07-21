時力舉辦竹苗會考及通學公聽會 盼呈現學生面臨困境

竹苗學區因國中會考積分制引起諸多爭議，且近期更面臨中學通學交通不便問題，時代力量今舉行竹苗區教育檢討公聽會，新竹家長普遍表達希望增校增班以因應學生數暴增現況，苗栗家長則認為要多照顧偏鄉學生，不過都不約而同認為學生通學問題需要盡快解決、檢討會考三級制。

竹苗區國中會考免試入學超額比序目前採三級制，但卻被竹苗的家長爭論是否應該調整，都市地區的家長普遍希望改為積分制，保障學生權利，不會失之一「題」差之千里，但偏鄉家長卻憂心損害偏鄉學生權益，恐怕更難考上好學校。公聽會上有家長提出折衷意見，應該在考量偏鄉學生權益下，將竹苗區改為積分制。

公聽會上也討論到新竹學校不足問題，家長提出新竹的學校校舍已經沒有量體增班增額，甚至有學校被迫拆操場、拆專科教室來擴充增班，反而剝奪學生多元學習，所以家長才會要求要增校，因此希望國教署與地方政府應該好好協調，不要讓家長和學生都生活在就學焦慮中，希望增校、無論是縣立高中或國立高中都可以。

不過與會專家卻提出不同看法，在現行台灣整體人口已經負成長的情況下，可以預估2031年之後學生會持續減少，若此時貿然在竹苗區廣設學校、大肆增校，恐怕未來會面臨學生不足、學校廢校問題，建議應以增班為優先考量。

家長也提到近來都傳出竹中、竹女被清大、交大爭取改隸為附中，家長認為這與十二年國教提到教育均質化相違背，若大學資源都集中明星高中，反而使得教育資源更不平衡，對其他高中來說相當資源更被剝奪。

不過學生更關心通學問題，有國中畢業生出席公聽會提到，新竹的大眾運輸嚴重不足，除了近期傳出竹市成德高中取消校車造成學生無車可搭外，就算是想搭市區公車上下學，都面臨班次減少、不密集的情況，要求政府應該保障學生通學權利。