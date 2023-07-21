聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾是更生人 鍾東錦催生協會 籲給重生機會

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」昨在苑裡鎮東里家風民宿舉行成立大會，盼有效推動更生人保護扶助政策。圖／苗栗縣政府提供
「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」昨在苑裡鎮東里家風民宿舉行成立大會，盼有效推動更生人保護扶助政策。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦不諱言自己曾是「更生人」的人生經歷，深刻體會更生人重返社會面臨的重重困境，上任後縣府結合更生保護會等單位，成立「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」，他呼籲社會大眾可以抱持更開放、更包容的心態，接納並給予更生人一個重生的機會。

該協會昨在苑裡鎮東里家風民宿舉行成立大會，鍾東錦參觀東里家風古早味烘焙工作坊，品嘗美味肉餅，承諾協助採購、行銷更生人的烘焙產品。

協會理事長陳志光說，鍾東錦關懷更生人生活扶助和就業輔導等工作，結合台灣更生保護會苗栗分會、苗栗縣榮譽觀護人協進會、苗栗縣司法志工協會等單位，合作輔導催生該協會，未來不僅要讓更生人有飯吃，最終輔導職業技能、重拾安定生活。

協會總幹事林彥伶經營苑裡「東里家風」古厝民宿，長期收容、關懷更生人，目前是全國收容最多更生人的單位，替社會解決很多問題。她表示，苗栗縣一年有近千位更生人重返社會，東里家風提供「中途之家」功能，協助更生人站穩腳步，找到想要走的路再出發。

林彥伶說，協會目前收容87名更生人，在通霄、苑裡和卓蘭等地承租16公頃農田和果園，種植火龍果、無花果、西瓜等農作物，在農地附近租屋安置更生人家庭，其中有20多名單身更生人與她同住。

鍾東錦表示，他曾是更生人，深刻體會「同學們」重返社會的心境和困境，雖然人難免犯錯，但是只要能認錯、就應獲得改過自新的機會。

更生人 鍾東錦

延伸閱讀

檢提鍾東錦當選無效案將宣判 已創苗栗地方自治史首例

曾歷經更生人 鍾東錦輔導成立協會並扶助行銷產品

7.5億自行車道案 客委會匡列明德水庫南岸首期2.5億

當選無效案21日宣判 鍾東錦：靜待法官獨立審判結果

相關新聞

美福大火判賠 居民嘆求償無門

桃園市美福倉儲去年3月大火延燒21天，導致爭鮮公司儲放的貨物毀損，爭鮮獲國泰世紀產物保險理賠2億2878萬元，保險公司再...

防登革熱 桃園主動通報確診獎2千

本土登革熱疫情延燒，桃園市今年迄今累計9例境外移入登革熱病例。為防堵登革熱疫情，市府衛生局昨宣布，市民若有疑似登革熱症狀...

竹北天坑案 表面波檢測4道路無異 解封3條

新竹縣竹北「豐采520」天坑案，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊進行「表面波」及「透地雷達」深淺層優勢探測，完整報告出爐...

曾是更生人 鍾東錦催生協會 籲給重生機會

苗栗縣長鍾東錦不諱言自己曾是「更生人」的人生經歷，深刻體會更生人重返社會面臨的重重困境，上任後縣府結合更生保護會等單位，...

牌照稅繳款7月起可申請歸戶 竹市主動通知營業車車主

7月1日起，牌照稅繳款書及長期約定轉帳通知皆可申請歸戶，每張定期歸戶繳款書以5筆車籍為限。新竹市稅務局指出，7月4日起已...

耗時6年桃園大湳森林公園終開園 停車場再等3年

桃園最大的都會型公園「大湳森林公園」動工6年，今天終於正式開園，先前公園遭質疑積水、鏽蝕問題嚴重等缺失，工務局都趕在啟用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦