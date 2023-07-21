竹北天坑案 表面波檢測4道路無異 解封3條

新竹縣竹北「豐采520」天坑案，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊進行「表面波」及「透地雷達」深淺層優勢探測，完整報告出爐，勝利二路、莊敬六街無明顯異常，自強北路、勝利一路則屬正常鬆軟地層，竹北市公所昨起解封道路、還路於民，僅剩莊敬六街因鋪面未完成仍封閉。

竹北市長鄭朝方表示，自強北路、勝利一路在初步表面波報告有異常疑慮，檢測單位再透過深層透地雷達檢測，相參結果顯示無明顯異常，請民眾不須恐慌。

台灣標達專案經理陳致瑋表示，勝利二路及莊敬六街寬頻透地雷達、鑽孔及內視鏡檢測已完成；施測前該區已完成地層修復，施測成果顯示，淺層地層修復後已無明顯異常。

至於7月初表面波探測初步報告顯示，部分地層速度變化呈現不穩定疑慮的自強北路、勝利一路，台灣標達公司表示，後續以100Mhz低頻深層透地雷達施測，為正常鬆軟地層，屬天然的泥岩、沙岩等地層性質，無明顯孔洞現象。

鄭朝方說，勝利二路昨起正式解封，自強北路及勝利一路持續開放通行，莊敬六街則因鋪面尚未完成暫時封閉，市公所已將新竹縣府專家委員會決議函轉給豐邑建設，後續視情況評估解封。

鄭朝方也呼籲建置天坑預防SOP，建請縣府要求豐邑建設持續定期提供透地雷達檢測，並請專業技師驗證後，同步示警主管機關縣府及市公所，若有異常將以比例原則嚴實警示與管制通行。

陳致瑋建議，後續需輔導營造於該處施工開挖時，加強側壁安全及排水，並於自強北路、勝利一路路面定期進行沉陷點監測，且增加監測點；新建建物設置監測傾斜羅盤，各項監測需持續至工程結束。