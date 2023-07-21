防登革熱 桃園主動通報確診獎2千

本土登革熱疫情延燒，桃園市今年迄今累計9例境外移入登革熱病例。為防堵登革熱疫情，市府衛生局昨宣布，市民若有疑似登革熱症狀，應主動通報衛生單位或前往醫療院所就診，並說明旅遊史及接觸史，若在發病2日內主動就醫，被認定登革熱確診，可獲獎勵金2000元。

桃園市衛生局指出，今年到目前境外移入登革熱9例，比起過去3年新冠肺炎疫情期間雖然高出許多，但是過去3年因為新冠肺炎封閉國境，入境人數銳減，幾乎沒有境外登革熱的病例。

中南部本土登革熱確診人數激增，至前天累計已有478例本土病例，為近10年來最高，桃園市強化防疫事先部署，除祭出獎勵金鼓勵民眾自主通報，也鼓勵桃園市地區級以上醫院與基層診所加強通報作業，及早發現社區潛藏風險。

若桃園市各級醫療院所醫事人員發現居住於桃園市的疑似登革熱個案，且發病2日內通報、採檢並確診，本土病例每例獎勵金1萬元、境外移入病例每例5000元，皆為市府自編預算。

衛生局強調，桃園還未出現本土登革熱，但不能掉以輕心。適逢暑期旅遊旺季，民眾有東南亞旅遊史或中南部活動史，返家後14天內若有登革熱相關症狀，例如頭痛、出疹、肌肉、關節痠痛、後眼窩痛或腹瀉等症狀，應盡速就醫。