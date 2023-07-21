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美福大火判賠 居民嘆求償無門

聯合報／ 記者林孟潔朱冠諭／連線報導
桃園市的美福倉儲去年3月10日發生火災，當時大火延燒21天。本報資料照片
桃園市的美福倉儲去年3月10日發生火災，當時大火延燒21天。本報資料照片

桃園市美福倉儲去年3月大火延燒21天，導致爭鮮公司儲放的貨物毀損，爭鮮獲國泰世紀產物保險理賠2億2878萬元，保險公司再向美福求償，台北地院昨判決美福須全數賠償，可上訴。美福委任律師林玉芬認為，經消防局鑑定確認美福沒任何人為疏失，這次判決顯有錯誤，將依法上訴。

爭鮮公司儲放在倉庫的貨物因大火損毀，國泰產險理賠2億2878萬元。國泰產險主張，起火處在4樓冷凍庫北側東端，美福未依善良管理人注意義務妥善管理倉儲，確有過失，應負損害賠償責任。

台北地院判決指出，爭鮮公司與美福倉儲2021年簽倉儲契約，約定貨品入庫後應由美福全權管理，若發生短缺、失竊、滅失等情形應賠償，法院認定代位請求賠償有理由，判美福全額賠償。

林玉芬表示，美福應盡的是善良管理人注意義務，須有過失才有賠償責任。依桃園市府消防局及消防署失火鑑定均確認美福無人為疏失，並強調「美福是火災最大受災戶」，將依法上訴。

此外，美福大火衍生地方公害，美福自救會今年3月向法院提出民事訴訟。自救會長郭姿秀昨得知爭鮮獲理賠的最新判決，表示此凸顯美福有明顯疏失，無奈居民只是「小金魚」，仍未獲賠償。

郭姿秀說，美福迄今只捐1000萬元到環保局帳戶裡，作為睦鄰款項，但這並非真正的賠償，實際上居民也只拿到幾卷塑膠袋，並認為當時的市府沒替居民代位求償，如今想索賠困難重重。

桃園市環保局指出，今年4月依違反空汙法裁處美福500萬元，該公司已提出陳述意見，環保局正審查中；至於火災事件造成的損害求償有4種管道，自救會已提出民事訴訟向美福求償。

爭鮮 桃園

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