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牌照稅繳款7月起可申請歸戶 竹市主動通知營業車車主

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
7月1日起，牌照稅繳款書及長期約定轉帳通知皆可申請歸戶，每張定期歸戶繳款書以5筆車籍為限，新竹市稅務局提醒民眾提出申請。圖／竹市府提供
7月1日起，牌照稅繳款書及長期約定轉帳通知皆可申請歸戶，每張定期歸戶繳款書以5筆車籍為限，新竹市稅務局提醒民眾提出申請。圖／竹市府提供

7月1日起，牌照稅繳款書及長期約定轉帳通知皆可申請歸戶，每張定期歸戶繳款書以5筆車籍為限。新竹市稅務局指出，7月4日起已針對新竹市的營業車車主全面寄發歸戶申請書，主動輔導以書面或線上方式申請歸戶，並提醒車主於7月31日前提出申請，下期牌照稅即可適用。

新竹市稅務局統計，新竹市有1.68萬人擁有2輛車以上，占全部納稅人13.61% ，現行使用牌照稅採1輛車1張繳款書，民眾如有多部車輛，將會收到多張繳款書。為簡政便民及節能減碳，財政部7月1日起牌照稅繳款書及長期約定轉帳通知皆可申請歸戶。

稅務局說明，此新政策可申請將同一直轄市、縣市轄區內全部車輛歸戶，每張繳款書最多可歸戶5筆車籍，一旦超過就得分成2張。只要申請完成，不必再每年提出申請。

新竹市稅務局舉例，林君有7輛車設籍於新竹市，歸戶前會收到7張使用牌照稅繳款書，申請歸戶後，每年只會收到2張使用牌照稅繳款書。稅務局補充，已歸戶的車輛若移出外轄，也不需要申請終止歸戶，但移入尚未申請歸戶之縣巿，則需向移入車籍所在地稽徵機關申請。

稅務局說明，民眾可利用「地方稅網路申報作業入口網」https://net.tax.nat.gov.tw線上申請歸戶，或填寫申請書向車籍所在地的地方稅稽徵機關申請，並可選擇以紙本郵寄或電子郵件傳送歸戶資料。詳情可洽新竹市稅務局03-5226161分機311-317。

新竹 車主

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