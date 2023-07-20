快訊

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

裝冷氣疑失手墜17樓砸死人 工人涉過失致死、「他」恐也難逃刑責

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1內壢南下匝道雙白線增長堵交通 民眾反映致壅塞盼修改

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國道1號內壢交流道南下匝道，近期交通部高速公路局將標線重新畫設，原先加速車道的白虛線被調整為約940公尺的雙白線。圖／魯明哲提供
國道1號內壢交流道南下匝道，近期交通部高速公路局將標線重新畫設，原先加速車道的白虛線被調整為約940公尺的雙白線。圖／魯明哲提供

國道1號內壢交流道南下匝道，近期交通部高速公路局將標線重新畫設，原先加速車道的白虛線被調整為約940公尺的雙白線，不過民眾反映標線調整造成交通更加壅塞盼修改。

高公局回應，標線調整主因是先將中壢及大園2方向匝道匯流為同一匝道再進入主線，減少進入主線干擾並提升行車秩序，考量該標現近期才剛修改，後續將會加強監視車流並視需要檢討改進。

國道1號內壢交流道南下匝道為中壢、內壢地區民眾往返仰賴的交通要道，不過為維持行車秩序及提升安全，多數交流道採2方向匝道先匯集為同1車道再進入主線，因此利用標線調整，將中壢及大園2匝道會成1個匝道後，再進入主線，因此本月13日重新畫設標線。

立委魯明哲表示，標線調整後接獲民眾反映缺乏公告與溝通，讓大家措手不及，當天上班日便造成交通嚴重壅塞，本月17日他助理實測發現上午7時15分至45分匝道車流較多，約10分鐘車輛才可進入主線。

魯明哲說，內壢交流道南下匝道上班時段確實有車流較大，仍希望大園方向南下匝道加速車道能加長，增加車輛匯入效率。

高工局北區養護工程分局指出，13日初步完成調整車道，不過當時雙白線結束點部分標線尚未完成，下游加速車道稍短，造成交通壅塞，不過14日凌晨加緊趕工完成後，回堵情形大幅改善。

高工局說，調整後經觀察國道主線行車秩序及車速已有提升及改善，對於民眾反映，考量車道標線近期才調整，後續會加強監視車流，並視需要檢討改進。至於大園方向南下匝道加速車道現在長度約400公尺，將會在2周內重新測量，研擬增長。

車道 國道 魯明哲 塞車

延伸閱讀

中壢女移工命案 同鄉男友坦承殺人分屍地院裁定羈押禁見

13歲少女報警抓男蟲 被載走逼口交竟是配合警辦案約人

中壢前站突停電商家傻眼 台電：過載保護熔絲跳電

桃園龍岡違停開單200件罰12萬 民代：哀鴻遍野

相關新聞

學生生命中的光！竹縣師邱巧鈺、蔡懷萱、簡羽謙奪師鐸獎

教育部今天公布112年師鐸獎獲獎名單，共選出72名獲獎者，新竹縣共有3位老師獲獎，分別是北埔國中的邱巧鈺老師、麻園國小的...

基北北桃景點暢遊好玩卡再升級 景點加量不加價

基北北合作交流景點暢遊好玩卡，今年首度加入桃園8景點，多增加一縣市，販售票價仍維持650元加量不加價，桃園市長張善政今出...

國1內壢南下匝道雙白線增長堵交通 民眾反映致壅塞盼修改

國道1號內壢交流道南下匝道，近期交通部高速公路局將標線重新畫設，原先加速車道的白虛線被調整為約940公尺的雙白線，不過民...

美福大火21天燒光爭鮮貨品判賠 居民得塑膠袋嘆「小金魚求償無門」

桃園市美福倉儲去年3月發生火災，大火連燒21天，其中，爭鮮公司存放在倉儲內的貨品毀損，後獲國泰世紀產物保險理賠2億287...

竹縣峨眉村長買票遭解職 妹妹代兄出征補選又當選

新竹縣峨眉鄉中盛村長姜信鈞因賄選買票遭判當選無效，處刑2年、褫奪公權2年，新竹縣選委會15日依法舉行補選，姜信鈞的妹妹姜...

天坑案表面波檢測4道路無異 今起解封還路於民

竹北「豐采520」天坑案，竹北市公所自主投入二備金，委託第三方綜合技師團隊進行「表面波」及「透地雷達」深淺層優勢探測，完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦