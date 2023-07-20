國1內壢南下匝道雙白線增長堵交通 民眾反映致壅塞盼修改

國道1號內壢交流道南下匝道，近期交通部高速公路局將標線重新畫設，原先加速車道的白虛線被調整為約940公尺的雙白線，不過民眾反映標線調整造成交通更加壅塞盼修改。

高公局回應，標線調整主因是先將中壢及大園2方向匝道匯流為同一匝道再進入主線，減少進入主線干擾並提升行車秩序，考量該標現近期才剛修改，後續將會加強監視車流並視需要檢討改進。

國道1號內壢交流道南下匝道為中壢、內壢地區民眾往返仰賴的交通要道，不過為維持行車秩序及提升安全，多數交流道採2方向匝道先匯集為同1車道再進入主線，因此利用標線調整，將中壢及大園2匝道會成1個匝道後，再進入主線，因此本月13日重新畫設標線。

立委魯明哲表示，標線調整後接獲民眾反映缺乏公告與溝通，讓大家措手不及，當天上班日便造成交通嚴重壅塞，本月17日他助理實測發現上午7時15分至45分匝道車流較多，約10分鐘車輛才可進入主線。

魯明哲說，內壢交流道南下匝道上班時段確實有車流較大，仍希望大園方向南下匝道加速車道能加長，增加車輛匯入效率。

高工局北區養護工程分局指出，13日初步完成調整車道，不過當時雙白線結束點部分標線尚未完成，下游加速車道稍短，造成交通壅塞，不過14日凌晨加緊趕工完成後，回堵情形大幅改善。

高工局說，調整後經觀察國道主線行車秩序及車速已有提升及改善，對於民眾反映，考量車道標線近期才調整，後續會加強監視車流，並視需要檢討改進。至於大園方向南下匝道加速車道現在長度約400公尺，將會在2周內重新測量，研擬增長。