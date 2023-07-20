檢提鍾東錦當選無效案將宣判 已創苗栗地方自治史首例

苗栗縣長鍾東錦去年選舉因大湖鄉聯合競選總部主委涉賄，連帶遭檢方提起當選無效之訴，一審明天將宣判，一審判決結果雖不影響行使職權，但已創下苗栗地方自治史先例。

去年苗栗地方公職人員選舉，擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部主委的陳姓男子，涉嫌與選民丘姓女子、林姓男子以新台幣1000元至2000元現金為特定人士買票，部分賄選範圍同時涉及縣長、鄉長、鄉代及村長選舉，苗栗地檢署除依違反選罷法起訴陳男等3人外，並對鍾東錦及2名大湖鄉代、1名村長共4名當選人，提起民事當選無效之訴。

苗栗檢方當時針對這起「四合一」賄選案作出說明，多數法院見解認為候選人本人、親屬、競選團隊等所為的賄選行為，效力都及於當選人。

一名資深法官告訴中央社記者，刑事訴訟講求證據，並以無罪推定為原則，鍾東錦在這起刑事賄選案並未被列為偵查對象，但民事當選無效之訴，法官心證恐會是影響判決的重要關鍵。

這名法官說，當選無效訴訟為二審終結，受理的一、二審法院通常分別在半年內審結，而明天的一審判決結果，暫時不會影響鍾東錦繼續行使職權。

但若到了二審判決當選無效確定，依地方制度法第79條將由內政部解除其職權或職務，所遺任期若逾2年，應於3個月內辦理補選，若所剩任期不足2年，由中央派代。

107年上一屆苗栗縣長選舉時，尋求連任的徐耀昌遭對手徐定禎按鈴控告競選團隊涉嫌賄選，選後徐定禎也據此理由對徐耀昌提起當選無效之訴；不過，賄選案經苗栗地檢署檢察官偵結做不起訴處分，徐定禎後來也當庭撤回當選無效告訴。

一名資深選務人員說，縣長選舉因選區範圍龐大，以往鮮少賄選案牽扯到此層級，這次由檢方提起當選無效之訴並進入實質審判階段，已創下苗栗縣地方自治史首例。

苗栗地檢署上週舉辦「111年度苗栗地區地方公職人員選舉查察檢討策進會議」，檢察總長邢泰釗特別親自出席，並到大湖分局慰勞查賄團隊，肯定轄區檢警調廉去年在大湖分局轄區卓越的查賄成效。

苗栗縣長鍾東錦今天行程依舊滿檔，據了解，他明天上午排定前往新竹縣出席「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議，對於當選無效官司，鍾東錦日前曾說靜待司法判決結果，相信司法會作出公正的裁判。