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美福大火21天燒光爭鮮貨品判賠 居民僅得塑膠袋嘆「小金魚求償無門」

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美福大火21天燒光爭鮮貨品判賠 居民得塑膠袋嘆「小金魚求償無門」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
去年3月10日晚上位於桃園市的美福倉儲發生火災，大火連燒21天。本報資料照片
去年3月10日晚上位於桃園市的美福倉儲發生火災，大火連燒21天。本報資料照片

桃園市美福倉儲去年3月發生火災，大火連燒21天，其中，爭鮮公司存放在倉儲內的貨品毀損，後獲國泰世紀產物保險理賠2億2878萬元，保險公司再向美福求償，台北地院今判決美福須全數賠償2億多元。對此，美福自救會會長郭姿秀表示，這次美福被判賠，再次凸顯業者有明顯疏失，無奈身為居民只是小金魚，沒辦法像大企業有能力索賠，只希望類似事件別再發生。

郭姿秀說，美福至今未對居民賠償，只捐1000萬元到環保局帳戶裡，作為睦鄰款項，但這並非真正的賠償，實際上居民也只拿到幾卷塑膠袋。

郭姿秀表示，居民雖組成自救會，並提出民事訴訟，但時任市府的公權力一開始沒介入，沒替他們代位求償、沒搜集好證據，錯過關鍵時刻，導致後續裁處都被撤銷，事隔一年多，居民想索賠已經非常困難。

郭姿秀說，參與自救會的民眾其實心中都有底，即使現在的市府有意重新檢視當時相關單位處理的過程，無論如何都難以溯及既往，現在他們提出民事訴訟，不是為了賠償，而是對當時政府和業者處理的態度表示失望。

郭姿秀表示，目前民事訴訟程序還在進行，儘管打贏官司的機會不大，但居民最盼望的還是別再重蹈覆徹，除了呼籲市府要持續追蹤廠商疏失，中央和地方也要檢討環保及建管法規疏漏，桃園現在有大量物流倉儲業出現，處置SOP要完善，才能加快反應速度。

民事訴訟 自救會 保險

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