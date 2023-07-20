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竹縣峨眉村長買票遭解職 妹妹代兄出征補選又當選

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
姜瑞蓉（右）當選峨眉鄉中盛村長，她表示將用海外旅遊業工作經驗，帶動地方發展。圖／竹縣府提供
姜瑞蓉（右）當選峨眉鄉中盛村長，她表示將用海外旅遊業工作經驗，帶動地方發展。圖／竹縣府提供

新竹縣峨眉鄉中盛村長姜信鈞因賄選買票遭判當選無效，處刑2年、褫奪公權2年，新竹縣選委會15日依法舉行補選，姜信鈞的妹妹姜瑞蓉代兄出征，再度打敗前村長蔡金英，順利當選。姜瑞蓉今獲頒當選證書，她表示將全心全意為鄉親服務。

姜瑞蓉說，她從20幾歲從事旅遊業到現在快60歲，原本規畫要退休返回故鄉峨眉，沒想到因緣際會獲家人和鄉里支持參加中盛村長補選，在接下當選證書後，將全心全意為鄉親服務。

姜瑞蓉提到，年輕時因工作周遊世界4、50國，未來希望將國外看到好的部分帶回故鄉，例如家鄉環境的美化、四處有花香，也希望帶動村內孩子的讀書風氣，開擴視野，讓人生更豐富精彩。

姜瑞蓉在峨眉鄉中盛村第22屆村長缺額補選中，以得票數241票擊敗前村長蔡金英的207票。同時姜瑞蓉也是此次意外因賄選案落馬的姜信鈞之妹，中盛村民對此次投票十分踴躍，投票率超過7成，選民仍寄厚望予姜家。

在去年底選舉中，姜信鈞就以302票勝過蔡金英得票240票，不過卻因涉入賄選案，被檢警查出以1萬5千元代價賄選買10票，事後姜信鈞也坦承不諱，接受法律制裁。

新竹縣選委會表示，姜信鈞遭解職，依地方制度法第82條第4項規定，應自事實發生之日起3個月內完成補選，選委會在7月15日辦理補選作業，由姜瑞蓉當選，任期至2026年12月25日止。

賄選 新竹 選委會

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