用路人注意！竹市茄苳景觀大道路面刨鋪 施工到26日

新竹市茄苳景觀大道為連接台1線及國道3號重要道路，同時也是通往青草湖、中華大學、玄奘大學與元培大學的要道。竹市府為提升用路人安全，6月底前已完成4大路口交通改善，即日起至7月26日進行景觀停車場至東香路二段路面刨鋪工程，提醒用路人注意封路施工。

新竹市政府工務處指出，市府運用營建署「提升道路品質計畫2.0」補助，投入總經費5500萬元辦理景觀大道（牛埔路至東香路二段）鋪面改善工程及沿線景觀停車場、客雅大道、香檳街及東香路二段等4個路口交通改善工程，已在6月底完成。

工務處長曾嘉文說，市長高虹安特別關注交通改善的各項措施，不但要求跨局處協調加速工進，也重視以人為本的交通環境營造，今年改善4大路口的工程項目，包含增設3處與退縮1處行人穿越線、設置庇護道5處、增設左轉專用道3處、公共纜線下地548公尺等項目，以改善路口交通及增進行人安全。

即日起至26日也展開新竹市茄苳景觀大道景觀停車場至東香路二段路面刨鋪工程，鋪設總長度2443公尺、面積3萬612平方公尺。工務處說明，前3天將先利用夜間離峰時段，也就是晚上9點至隔天凌晨6點辦理客雅大道等4路口的路面刨鋪工程；後3天再利用夜間刨除、白天鋪設方式，進行直線路段柏油路面鋪設工程。