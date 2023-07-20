天坑案表面波檢測4道路無異 今起解封還路於民

竹北「豐采520」天坑案，竹北市公所自主投入二備金，委託第三方綜合技師團隊進行「表面波」及「透地雷達」深淺層優勢探測，完整檢測報告出爐，勝利二路、莊敬六街無明顯異常，自強北路、勝利一路則屬正常鬆軟地層，竹北市公所今起進行道路解封、還路於民，惟莊敬六街因AC鋪面尚未完成暫時封閉，後續視情況評估解封。

竹北市長鄭朝方表示，自強北路及勝利一路在初步表面波報告有異常疑慮，後續檢測單位再透過深層透地雷達檢測進一步釐清地層狀況，相參結果顯示無明顯異常，昨天收到報告後，今天立刻召開記者會說明，請民眾不須恐慌。

台灣標達專案經理陳致瑋表示，檢測報告初稿成果顯示，勝利二路及莊敬六街0到5M地層低速區域，已後續安排寬頻透地雷達、鑽孔及內視鏡檢測並已完成；施測前該區已完成地層修復，施測成果顯示，淺層地層修復後已無明顯異常。

至於7月初表面波探測初步報告顯示，部分地層速度變化呈現不穩定疑慮的自強北路、勝利一路，後續針對深度19到27M的地層速度變化波動區域，安排使用100Mhz低頻深層透地雷達施測，檢測顯示該區地層為正常鬆軟地層，屬天然的泥岩、沙岩等地層性質，無明顯孔洞現象。

鄭朝方說，勝利二路今天起正式解封，自強北路及勝利一路地層為正常鬆軟地層，經道路檢測無明顯異常，持續開放通行；莊敬六街則因AC鋪面尚未完成暫時封閉，市公所已將新竹縣府專家委員會決議函轉給豐邑建設，依照專家委員會決議辦理，後續視情況評估解封。

鄭朝方也呼籲建置天坑預防的sop，建請縣府要求豐邑建設持續定期提供透地雷達檢測，並請專業技師驗證後，同步示警主管機關縣府及市公所，若有異常，將以比例原則嚴實警示與管制通行，以保障市民安全。