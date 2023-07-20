苗栗苑裡山腳蔡氏濟陽堂 暑期免費導覽今起開跑

苗栗縣「苑裡故事館~山腳蔡氏濟陽堂」暑期免費導覽今天起開跑，為讓更多鄉親體驗蔡氏濟陽堂的豐富文史之美，主辦單位特別安排13個場次，至8月13日止，免費招待遊客來古厝作客。

蔡氏濟陽堂於嘉慶末年建成，是苗栗縣歷史最久遠的民宅，歷經200多年歲月消磨欠修，經蔡家後人奔走請願，獲文化部與苗栗縣政府斥資近8000萬元，經過多年整修後，於2021年完工，目前由苗栗縣磚家藝族協會接手活化經營，今年辦理最後一梯次社會人士的「經典灣麗文化尖兵」培訓後，暑期由培訓志工投入導覽服務。

協會理事長易榮昌指出，遊客除了可欣賞古厝之美外，也特別與灣麗磚瓦文物館安排「磚情物語-磚瓦文化與工藝」特展展出，透過展覽認識磚瓦文化與磚雕工藝之美；特展主題「磚情物語-磚瓦文化與工藝」、「雕磚之美」、「戀戀紅磚風情」等，介紹傳產金良興觀光磚廠創新轉型文創觀光與社區產業，以及磚的藝術及生活的多元展現，發展出特色的文創商品與裝置藝術，同時也會導覽山腳蔡氏濟陽堂的修建過程與使用材料，見證古蹟維護不易與珍貴之處。

他說，暑期免費導覽採預約方式，每梯次30名額，鄉親參觀山腳蔡氏濟陽堂古與「磚瓦文化與工藝」特展之餘，也可走訪鄰近景點，有山腳國小日治宿舍、金良興觀光磚廠、藺草文物館、愛情果園等，聆聽在地故事，走一趟山腳社區的深度之旅。