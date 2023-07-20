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7.5億自行車道案 客委會匡列明德水庫南岸首期2.5億

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府規畫外砂坪踏水等12景。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府規畫外砂坪踏水等12景。圖／苗栗縣政府提供

總經費約7.5億的苗栗縣明德水庫水岸自行車暨環湖步道案，客委會最近匡列2.5億元第一期經費，優先推動南岸3.3公里，規畫2025年底完工，縣府寄予厚望，繼三義鄉舊山線鐵道自行車後，打造國際級景點。

頭屋鄉明德水庫山明水秀，國道1號頭屋交流道開通後，交通更加便利，縣府評估觀光旅遊發展潛力，投入資源挹注活化，縣長鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮等人，都期待再造明德水庫全台四大水庫之一的榮光。

其中，明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫，打造沿岸騎自行車的特別體驗，成為重要亮點，計畫總經費約7.5億元，客委會最近核定匡列第一期工程補助2億2,612萬5000元，縣府配合2512萬5000元。

縣府水利處長楊明鐃說，計畫將送行政院公共工程委員會基本設計審定後發包工程，水利處初步規畫優先辦理約3300公尺水庫南岸環湖自行車步道建置，明德村一路向東，越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島。

水利處指出，明德水庫自行車暨環湖步道計畫，發想「一寮（老田寮）、二島（日新島、海棠島）、三環線（壩區、雙島、運動環線）」，全長11公里，並推出明德新12景，第一期包括外砂坪踏水、箭島林蔭、荻蘆之道、明德之心、水森灣澳，及黃屋方舟，並有6座景觀平台，預計2025年2月完工。1

另有日出老田寮、日島月橋、出水觀稜、明湖夕照、落羽長廊，及明湖蘇堤6景，縣府將持續爭取經費補助推動，打造明德水庫的新亮點，串聯台三線旅遊帶及全國自行車道系統，吸引世界觀光客。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府自行車暨環湖步道建置計畫，客委會最近核定匡列2.5億元工程經費推動。圖／本報資料照片
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府自行車暨環湖步道建置計畫，客委會最近核定匡列2.5億元工程經費推動。圖／本報資料照片

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