三義鄉人行道出現流動廁所 民眾批另類行人地獄

苗栗縣三義鄉河川加蓋停車場人行道被放置3個流動廁所，引發民眾批評難看、成為另類行人地獄。三義鄉公所指出，先前因施工廠商暫時移置，將通知包商移回一旁空地。

有網友近日在臉書社團「靠北苗栗」po文指出「三義新完成的河川加蓋停車場，在人行步道上擺了廁所，實在不恰當，請鄉公所移動到旁地方」，文章附上照片中，3座藍色流動廁所明顯阻礙人行道通行，引發網友討論，有人反諷「可成為另類打卡景點」。

三義鄉民代表劉醇祿今天表示，把流動廁所放在人行道上，不恰當也很危險，行人走到一半必須被迫繞出走到馬路上，如果剛好有車輛經過，容易造成危險。

附近住戶指出，流動廁所原本放置在路旁一處空地，三義鄉公所為了改善周邊交通，進行河川加蓋停車場工程，近期完工後，卻把流動廁所移置到人行道上，居民擔心道路變寬、車輛速度變快，人行道不暢通，行人變得更危險。

當地居民表示，眺望遠處美麗的山巒，人行道上的流動廁所「突兀又難看」，一般人也不敢貿然使用。

三義鄉公所指出，先前因為施工，全面重新鋪設AC，廠商把原本放在對面橋台處3座流動廁所暫時移置人行道，經民眾反映後，已立即通知包商，把廁所移回原地，避免影響通行。