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竹縣急需設高中 洽請台大移撥校地

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

竹縣116學年度將面臨高中入學學生人數急遽增加，縣府與台大協議組成「推動國立台灣大學竹北分部建設工作小組」，評估台大設立附中的可行性，台大認為設附中恐力有未逮，盼透過課程先行方式協助，縣長楊文科昨強調，台大若無法設附中，請移撥土地給縣府興建高中，並在3個月內回應。

竹縣府與台大17日召開首次小組會議，台大副校長張上淳指出，台大沒有教育學院，無法培育中小學師資，設立附中恐力有未逮，但承諾願將大學資源提供給竹縣轄內高中。  

教育局長楊郡慈指出，近年竹縣國中會考成績5A人數比率高於全國平均且逐年提升，顯示竹縣學生學習成效顯著，為結合在地產業培育人才，有必要新設高中，且校地面積至少3至5公頃，建議台大可評估設立生醫科學園區實驗中學可行性。

依教育部統計處資料，116學年度竹竹苗高中入學人數將超過1萬8千人，對比112學年度多出2200多人，且到120學年度每年也都有平均1萬7千人入學需求。

專案小組成員、竹縣議會代表議員陳凱榮說，家長們對新設高中有急迫性需求；楊文科指出，台大校地有22公頃，可移撥至少3至5公頃給縣府興建高中，請台大3個月內給予回應，以利縣府後續規畫興建並編列相關預算支應，期望116學年度前完成校舍興建。

台大 楊文科 教育局

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