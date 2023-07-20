機車違停 新竹國泰醫院前人車爭道

又見行人地獄。新竹國泰醫院前中華路上設有標線人行道及公車停靠區，近日有民眾在臉書反映遭機車違停，導致行人只能走上馬路，人車爭道險象環生；警方昨指出，會積極取締、拖吊，並將該路段列為巡查重點。

新竹國泰醫院就醫民眾步行需求高，但醫院緊鄰中華路二段，道路路寬有限、車流量大，無法施作實體人行道，市府在周邊畫設1.5公尺標線型人行道；至於停車需求，附近有收費停車場，稍遠處有免費停車格。

標線型人行道僅以地面標線畫設，易遭占用。最近果然有民眾反映機車違停，不少網友也回應「直接報警，請警察全部拖吊」、「直接拍車牌回家檢舉」等，要求警方取締，讓行人安全往返醫院。

警方指出，該處近期已取締超過30件以上，18日也接獲民眾通報，派員警前往取締，並拖吊違停機車10輛，均依違反道交條例處300元以上600元以下罰鍰，同時列入巡查重點路段。