平鎮泳池像魚池 籌錢重建運動中心

桃園市平鎮游泳池使用30多年，設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心，市長張善政前天在基層座談會看到簡報照片，不禁直言「平鎮游泳池現況像魚池」，要求市府整體規畫，市府體育局長許彥輝昨表示，前市府規畫該泳池打掉興建國民運動中心，至今欠缺經費，現正籌措中。

平鎮游泳池有50公尺水道露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2座網球場、1座籃球場，面積近1公頃，1990年完工啟用迄今，長久使用、欠缺管理，建物老化及氯離子超標，過濾系統堵塞、池底防水層脫落及球場地坪龜裂，平鎮區公所爭取經費改善場館環境，卻因改善幅度有限，今年初委外契約到期，市府2度上網招標乏人問津，閒置至今。

前市長鄭文燦同意規畫重建國民運動中心，前天基層座談會，北興里長莊訓城再度提案，議員王珮毓、陳韋曄、劉仁照都要求市府加速確認活化、多元利用方向，趕緊重建國運中心，以因應附近自辦重畫區帶動人口成長後的需求，市長張善政在聽取簡報後也表示認同。

劉仁照說，前市府評估興建運動中心經費達5億元，市府應趕緊編列預算處理；體育局長許彥輝表示，預計原址興建複合游泳池、綜合球場及多功能活動室運動設施，經費仍在籌措中。