聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗市嘉盛、嘉新活動中心動工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心昨天動工，縣長鍾東錦（左二起）、苗栗市長邱鎮軍等人上香祝禱祈福。記者范榮達／攝影
苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心昨天動工，縣長鍾東錦（左二起）、苗栗市長邱鎮軍等人上香祝禱祈福。記者范榮達／攝影

苗栗市長邱鎮軍政見「一里一活動中心」拼圖昨天再多一塊，嘉盛、嘉新里社區活動中心案，從2015年取得用地，共耗費經費1.2億多元，昨終於動工，地方期待2025年完工啟用後有個新「家」。

兩里活動中心共用同一建物，占地約548坪，都市計畫原畫設市場用地，市公所檢討評估，現代消費型態改變，傳統市場式微，兩里有7000多人，長期借用五文昌廟活動中心，公所申請都市計畫專案變更機關用地，2019年發布實施，突破土地限制。

邱鎮軍指出，全案由前市長邱炳坤推動，市公所2015年以4700萬元協議價購取得土地，2021年500萬委託規畫設計，去年爭取衛生福利部補助3000萬，公所編列7300萬興建，獲市民代表會同意墊付。

公所預計興建2層樓建物，1樓為兩里活動中心，室內面積各約110坪；2樓日照中心約132坪，可滿足北苗地區長照需求。

邱鎮軍 都市計畫 長照

延伸閱讀

地方有個新「家」 苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心動工

苗栗市農路有著老鄰長遺願 拓寬新路面告慰在天之靈

苗栗公館限定的紅棗紅了 鄉農會：夏日炎炎、紅棗正甜

曾玟學與民進黨合作選苗栗立委 藍綠陣營競爭態勢底定

相關新聞

平鎮泳池像魚池 籌錢重建運動中心

桃園市平鎮游泳池使用30多年，設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心，市長張善政前天在基層座談會看到簡報照片，...

毛胚屋？ 楊梅3活動中心完工未啟用

桃園市楊梅區上田、青山、四維3座市民活動中心完工至今遲未啟用，上田更已拖延8個月，地方質疑又是前市府「毛胚屋」政績後遺症...

苗市嘉盛、嘉新活動中心動工

苗栗市長邱鎮軍政見「一里一活動中心」拼圖昨天再多一塊，嘉盛、嘉新里社區活動中心案，從2015年取得用地，共耗費經費1.2...

機車違停 新竹國泰醫院前人車爭道

又見行人地獄。新竹國泰醫院前中華路上設有標線人行道及公車停靠區，近日有民眾在臉書反映遭機車違停，導致行人只能走上馬路，人...

竹縣急需設高中 洽請台大移撥校地

竹縣116學年度將面臨高中入學學生人數急遽增加，縣府與台大協議組成「推動國立台灣大學竹北分部建設工作小組」，評估台大設立...

桃園2活動中心「毛胚屋」看的到吃不到 內裝不足遲遲未啟用

桃園楊梅上田市民活動中心去年9月完工，不過一直未啟用，地方居民看的到吃不到，主因使用執照未取得加上活動中心未配有空調、舞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦