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苗市嘉盛、嘉新活動中心動工
苗栗市長邱鎮軍政見「一里一活動中心」拼圖昨天再多一塊，嘉盛、嘉新里社區活動中心案，從2015年取得用地，共耗費經費1.2億多元，昨終於動工，地方期待2025年完工啟用後有個新「家」。
兩里活動中心共用同一建物，占地約548坪，都市計畫原畫設市場用地，市公所檢討評估，現代消費型態改變，傳統市場式微，兩里有7000多人，長期借用五文昌廟活動中心，公所申請都市計畫專案變更機關用地，2019年發布實施，突破土地限制。
邱鎮軍指出，全案由前市長邱炳坤推動，市公所2015年以4700萬元協議價購取得土地，2021年500萬委託規畫設計，去年爭取衛生福利部補助3000萬，公所編列7300萬興建，獲市民代表會同意墊付。
公所預計興建2層樓建物，1樓為兩里活動中心，室內面積各約110坪；2樓日照中心約132坪，可滿足北苗地區長照需求。
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