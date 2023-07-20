毛胚屋？ 楊梅3活動中心完工未啟用

桃園市楊梅區上田、青山、四維3座市民活動中心完工至今遲未啟用，上田更已拖延8個月，地方質疑又是前市府「毛胚屋」政績後遺症，要求新市府加速處理，別讓民眾「看得到吃不到」。楊梅區公所表示，相關使用執照和設備等都在申請及採購中，最晚明年1月前陸續啟用。

上田市民活動中心去年9月完工，僅基本建築、水電、消防設備及廁所等，地方質疑為何建設無法一次到位，是否又是「毛胚屋」建設？上田里長温安章說，現在里民只能用舊活動中心較不方便，希望新的趕快啟用。

議員李家興說，上田工程早就完工，內裝設備卻不到位，「屋子蓋好擺著多可惜」，里民才會不斷反映，市府必須重視問題。他也指出，今年4月底竣工的青山市民活動中心狀況類似，大家都很擔心，還有5月蓋好的四維市民活動中心，2、3樓規畫親子館及托嬰中心「也還沒等到」，牽涉更複雜的設備和招商，恐拖延更久，但楊梅人口成長中，需求更迫切。

楊梅區公所工務課回應，上田活動中心完工後，內部的舞台設備、空調、監視器及桌椅等，陸續向民政局申請經費採購、安裝，啟用時間才拖得較長，目前使照也正申請中，預計9月底前啟用；青山則預定8月底前完成驗收並取得使用執照，同時辦設備採購，順利的話，預計10月上旬啟用。另，四維市民活動中心正辦理初驗程序，使照預定9月取得，後續由社會局辦理進駐，並同步內部設備採購、OT招商等，預計明年1月啟用。

民政局自治行政科長盧永樂則說，若工程一般初始經費不足，就等完工後再申請經費安裝，通常會核准，且已行之有年。

不過，議員凌濤批評，3座活動中心完工後遲未啟用，一再延宕，前市長鄭文燦任內工程預算項目常未完整編列，導致後續常有追加經費狀況，儘管目前有民政局小額工程採購款支付善後，但申請、核准流程也應加速，且每每增加預算，恐造成桃園市財政混亂，這些弊病都必須革除。