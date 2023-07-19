桃園2活動中心「毛胚屋」看的到吃不到 內裝不足遲遲未啟用

桃園楊梅上田市民活動中心去年9月完工，不過一直未啟用，地方居民看的到吃不到，主因使用執照未取得加上活動中心未配有空調、舞台、廣播等其他設備，宛若「毛胚屋」，市議員李家興獲陳情並協助楊梅區公所向民政局爭取，民政局也同意給予經費安裝，預計今年9月底前啟用。

李家興說，工程早就完工，卻因為內裝設備尚未到位即使照未取得，讓民眾並沒辦法使用合適舒服空間，因此才會協助爭取經費，讓民眾能早日使用，而青山及四維市民活動也面臨類似問題。

上田里長温安章說，現在里民只能在舊的活動中心來活動，不過原來的空間、座落位置較不理想，當然希望新的趕快啟用。

楊梅區公所工務課回應，因當初興建僅有基本的建築、水、消防設備、門窗及廁所等設施，其他舞台設備、空調、監視器及桌椅等，都是完工後陸續跟民政局申請經費來安裝，因此時間才會拖比較長，目前使照正申請中，預計今年9月底前啟用。

民政局自治行政科長盧永樂回應，若工程一般初始經費不足，就會待完工後再向民政局申請經費安裝，已行之有年，通常向民政局申請都會核定經費施作。

市議員凌濤說，2間活動中心的完工日期一再延宕，以青山市民活動中心為例，過去時任桃園市長鄭文燦於去年5月答詢議會時就曾承諾去年「10月完工」，卻遲至今年9月底、10月初才能啟用，整整延宕一年。鄭文燦過去預算項目未完整編列，導致後續常有追加經費狀況，盡管目前有民政局小額工程採購款支付，但每每增加預算，恐造成桃園市的財政混亂。未來，張市府應革除前市府於公共工程不斷追加預算、一再延宕的弊病。