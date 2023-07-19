新竹經國大橋號誌「秀逗」熱壞騎士惹怨 警方急排除

新竹經國大橋是新竹市通往竹北市區交通要道之一，未料今天中午12點多交通號誌突然故障，有騎士向本報投訴，當時至少15分鐘沒有變換燈號，不少騎士烈日當頭下曝曬，卻不見警方處理，只好「闖紅燈」。警方解釋獲報後隨即派員，並在號誌箱處嘗試喚醒號誌，可能騎士誤解沒看到人，已盡力在最快時間排除。

陳姓騎士今天中午行經經國大橋準備往竹北方向，他向本報投訴指出，中午12點10分號誌突然壞掉，車輛無法通行，他陸續撥打3通電話給報案台反映，自己在現場待了至少15分鐘沒有看到員警出現，不少騎士因為烈日當頭，熱到受不了，乾脆闖越路口。

「紅綠燈完全沒有反應！」陳姓騎士說，中午時間雖然不是塞車時段，但這麼大的路口，騎士只能在大太陽下曝曬等候，有些人又熱又急趕時間直接「闖紅燈」。他也認為公部門橫向溝通有問題，報案後轉給交通處、交安組，等了十幾分鐘警方才到場。

竹市警察局第二分局交通組指出，該處號誌今天中午故障，警方12點12分接到報案到場了解，由於號誌管理維修屬於市府交通處權責，第一時間也通報交通處，員警到場後曾嘗試排除未果，仍不放棄持續在號誌箱嘗試喚醒號誌，最後12點54分喚醒成功。

交通組強調，員警到場後積極處理，也有安排警力指揮疏導，可能是因為該處號誌箱位置隱密，用路人沒有發現到員警正在號誌箱旁嘗試操控、排除，可能是民眾誤解。

至於騎士反映當下有人闖紅燈，警方未處理。警方說明，號誌故障屬於偶發事故，依照流程由號控中心搶修，員警負責交通疏導，若民眾遇到此狀況，可視為「無號誌路口」，可遵循少車道禮讓多車道、轉彎車禮讓直行車等原則通過路口，不屬於違規。