三鶯線延伸八德今環評通過 桃市盼綜合規畫今年核定

桃園捷運建設進度受矚，環保署今天召開環評大會，審查捷運三鶯線延伸桃園環評案。環委僅針對樹木移補植規畫提出書面意見，今天會議上，環委皆無再提出其他意見，全案僅花20分鐘即通過審查。桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定綜合規畫，並於核定後7.5年通車，盡早實現「北北桃1小時軌道生活圈」目標。

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委託新北市政府代辦，桃園市捷工局表示，捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，設有LB12a、LB13、LB14等3個車站。路線起點位於捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用八德區和強路至介壽路新闢道路，往西南行經八德非都市計畫農業區轉為地下，最後銜接桃園捷運綠線與G04站共構。

今天環評大會上，環評委員建議開發範圍中胸徑10公分以上會移除的喬木，不論是否原生種，均以1比2的方式補植原生種；開發單位承諾辦理，會移補植樹種以非陽性先驅常綠闊葉樹原生種喬木為主，如樟樹等。經閉門會議討論，環委未再新增追加意見，本案建議補充修正後通過。

桃園市捷工局長劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德計畫可行性研究已於2019年11月13日獲得行政院核定，目前正積極進行綜合規畫作業；交通部已於本月17日完成綜合規畫報告初審，後續將提交委員會審查，市府將爭取行政院於今年核定綜合規畫。

桃園市議員楊朝偉表示，近年八德因大台北人口外溢快速發展，許多「新八德人」住在八德但工作在台北，每天北桃間的交通需求極大，未來捷運三鶯線延伸八德通車可望轉移不分通勤人口，舒緩目前較為壅塞的公路路網，這對八德和大台北地區外移人口而言都是好事。