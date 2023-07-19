快訊

首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩

新竹驚傳員警派出所內中槍身亡 同仁已封鎖現場

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國大陸外交部長為何失蹤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三鶯線延伸八德今環評通過 桃市盼綜合規畫今年核定

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
捷運三鶯線延伸桃園環評案今天通過審查，桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定綜合規畫，並於核定後7.5年通車。圖／桃園市捷工局提供
捷運三鶯線延伸桃園環評案今天通過審查，桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定綜合規畫，並於核定後7.5年通車。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運建設進度受矚，環保署今天召開環評大會，審查捷運三鶯線延伸桃園環評案。環委僅針對樹木移補植規畫提出書面意見，今天會議上，環委皆無再提出其他意見，全案僅花20分鐘即通過審查。桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定綜合規畫，並於核定後7.5年通車，盡早實現「北北桃1小時軌道生活圈」目標。

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委託新北市政府代辦，桃園市捷工局表示，捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，設有LB12a、LB13、LB14等3個車站。路線起點位於捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用八德區和強路至介壽路新闢道路，往西南行經八德非都市計畫農業區轉為地下，最後銜接桃園捷運綠線與G04站共構。

今天環評大會上，環評委員建議開發範圍中胸徑10公分以上會移除的喬木，不論是否原生種，均以1比2的方式補植原生種；開發單位承諾辦理，會移補植樹種以非陽性先驅常綠闊葉樹原生種喬木為主，如樟樹等。經閉門會議討論，環委未再新增追加意見，本案建議補充修正後通過。

桃園市捷工局長劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德計畫可行性研究已於2019年11月13日獲得行政院核定，目前正積極進行綜合規畫作業；交通部已於本月17日完成綜合規畫報告初審，後續將提交委員會審查，市府將爭取行政院於今年核定綜合規畫。

桃園市議員楊朝偉表示，近年八德因大台北人口外溢快速發展，許多「新八德人」住在八德但工作在台北，每天北桃間的交通需求極大，未來捷運三鶯線延伸八德通車可望轉移不分通勤人口，舒緩目前較為壅塞的公路路網，這對八德和大台北地區外移人口而言都是好事。

市議員許家睿表示，這次施工地點位在新闢道路，不影響原有幹道，較不用擔心交通黑暗期，不過新市府上任後較少推動大型公共建設，仍呼籲桃市府捷工局和工務局要加強跨局處整合，與新北市政府的橫向聯繫也要更緊密，儘早完工回應八德居民的期待。

捷運三鶯線延伸桃園環評案今天通過審查，桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定綜合規畫，並於核定後7.5年通車。圖／桃園市捷工局提供
捷運三鶯線延伸桃園環評案今天通過審查，桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定綜合規畫，並於核定後7.5年通車。圖／桃園市捷工局提供

捷運 桃園 三鶯線

延伸閱讀

三鶯線延伸八德今環評通過 綜合規畫獲核定後7.5年完工

副閣揆到桃園看新學校進度 副市長：感謝中央支持

即時短評／桃園立委第6選區邱若華民調考驗 趙正宇接受綠營禮讓？

民眾黨提名李慕妍參選桃園市第6選區立委 擬對戰趙正宇

相關新聞

台61「機車死亡道」限速25公里 加裝車速顯示器缺經費

台61西濱快速道路苗栗縣後龍龍港匝道，因彎道幅度很大，事故頻傳，一度被網友戲稱為「機車死亡道」，經上周立法委員沈發惠國會...

新竹經國大橋號誌「秀逗」熱壞騎士惹怨 警方急排除

新竹經國大橋是新竹市通往竹北市區交通要道之一，未料今天中午12點多交通號誌突然故障，有騎士向本報投訴，當時至少15分鐘沒...

三鶯線延伸八德今環評通過 桃市盼綜合規畫今年核定

桃園捷運建設進度受矚，環保署今天召開環評大會，審查捷運三鶯線延伸桃園環評案。環委僅針對樹木移補植規畫提出書面意見，今天會...

張善政看平鎮泳池像魚池 桃市府：老舊閒置泳池改建缺錢

桃園市中壢 、平鎮區交界的平鎮游泳池已30多年，硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫，市長張善政在基...

地方有個新「家」 苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心動工

苗栗市長邱鎮軍政見「一里活動中心」拼圖多一塊，嘉盛、嘉新里社區活動中心案，從2015年取得用地，共耗費經費1.2億多元，...

桃園航空城安置宅首場說明 民眾喊降價提高補償「不排除激抗」

桃園市政府地政局、住宅發展處今天起與交通部民航局一連3天舉辦6場航空城開發計畫安置住說明會，第一場上午開始前，桃園航空城...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦