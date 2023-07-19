台61「機車死亡道」限速25公里 加裝車速顯示器缺經費

台61西濱快速道路苗栗縣後龍龍港匝道，因彎道幅度很大，事故頻傳，一度被網友戲稱為「機車死亡道」，經上周立法委員沈發惠國會辦公室邀集有關單位會勘建請改善，其中因機車道最低限速25公里，建議加裝車速顯示器，以提醒駕駛注意車輛速限；公路總局今天表示，因今年度欠缺經費，確定無法增設。

「機車死亡道」因緊鄰後龍溪觀海大橋橋梁新建工程，路面縮減，造成機車道潛在危險性增加，上周二由立法委員沈發惠國會辦公室、縣議員邱毓興服務處及行政院政務顧問康世明辦理會勘，邀請有關單位尋求解決的方法，希望能夠給暑假期間機車環島的用路人，一個安全的交通環境。

當天會勘後建議改善項目有：1.加裝車速顯示器，提醒駕駛注意車輛速限。2.南下匝道出口加裝引導標誌（輔2）3.車道不平整路段，請重新鋪設。4. 請苗栗縣政府警察局交通隊加強宣導該路段已架設測速照相，提醒用路人注意勿超速駕駛。5.關於南下出口匝道路幅是否可以加寬？請公路總局評估。

公路總局西濱北工處第四工務段長陳宗楷今天表示，根據會勘記錄，針對加裝車速顯示框架螢幕提議，因總局今年度已無相關經費，暫無法增設。車道不平整部分，初步認為暫不影響交通，但會持續巡勘並隨時修復毀損交通桿；匝道路幅是否可以加寬及線形調整則還有待評估當中。

苗栗縣警局交通隊則表示，該路段南向105.3K架設的測速照相，已於15日正式啟用，但因夜間照明不佳，且設備是其他地點抽用過來，造成回傳畫面有不容易辨識車牌問題，這部分還需再研議是否更換新的監測速設備。