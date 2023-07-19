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地方有個新「家」 苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心動工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心預計2025年3月完工啟用，市長邱鎮軍期待滿足地方需求，成為新地標。圖／苗栗市公所提供
苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心預計2025年3月完工啟用，市長邱鎮軍期待滿足地方需求，成為新地標。圖／苗栗市公所提供

苗栗市長邱鎮軍政見「一里活動中心」拼圖多一塊，嘉盛、嘉新里社區活動中心案，從2015年取得用地，共耗費經費1.2億多元，今天終於動工，地方期待2025年完工啟用有個新「家」。

苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心占地約548坪，都市計畫原畫設市場用地，市公所檢討評估，現代消費型態改變，傳統市場式微，兩里有7000多人，長期借用五文昌廟活動中心，公所申請都市計畫專案變更機關用地，2019年發布實施，突破土地的限制。

邱鎮軍指出，苗栗市前市長邱炳坤推動，嘉盛、嘉新里社區活動中心用地，市公所2015年4700萬元，協議價購取得土地，2021年500萬元委託規畫設計，去年爭取衛生福利部補助3000萬元，公所編列7300萬元興建，獲市民代表會同意墊付。

二里活動中心將興建2層樓建築物，1樓作為活動中心，室內面積各約110坪；2樓日照服務中心使用，面積約132坪，規畫滿足北苗地區的長照需求，預計2025年完工啟用，邱鎮軍說，一里一活動中心是對鄉親的承諾，公所會持續努力，嘉盛、嘉新盼到新家，希望採綠建築設計，可以成為地方新地標。

今天的動工儀式，立委徐志榮、苗栗縣長鍾東錦、縣議員余文忠，及邱鎮軍等人，上香祝禱及動鏟祈求工程平安順利，地方人士吃湯圓歡慶，一名張姓里民很期待自己里上的活動中心，認為辦桌及活動不用寄人籬下，也可以就近長照，也是地方的福氣。

苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心今天動工，縣長鍾東錦（左二）、市長邱鎮軍（左三）等人上香祝禱祈福。記者范榮達／攝影
苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心今天動工，縣長鍾東錦（左二）、市長邱鎮軍（左三）等人上香祝禱祈福。記者范榮達／攝影

邱鎮軍 綠建築 都市計畫

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