地方有個新「家」 苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心動工

苗栗市長邱鎮軍政見「一里活動中心」拼圖多一塊，嘉盛、嘉新里社區活動中心案，從2015年取得用地，共耗費經費1.2億多元，今天終於動工，地方期待2025年完工啟用有個新「家」。

苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心占地約548坪，都市計畫原畫設市場用地，市公所檢討評估，現代消費型態改變，傳統市場式微，兩里有7000多人，長期借用五文昌廟活動中心，公所申請都市計畫專案變更機關用地，2019年發布實施，突破土地的限制。

邱鎮軍指出，苗栗市前市長邱炳坤推動，嘉盛、嘉新里社區活動中心用地，市公所2015年4700萬元，協議價購取得土地，2021年500萬元委託規畫設計，去年爭取衛生福利部補助3000萬元，公所編列7300萬元興建，獲市民代表會同意墊付。

二里活動中心將興建2層樓建築物，1樓作為活動中心，室內面積各約110坪；2樓日照服務中心使用，面積約132坪，規畫滿足北苗地區的長照需求，預計2025年完工啟用，邱鎮軍說，一里一活動中心是對鄉親的承諾，公所會持續努力，嘉盛、嘉新盼到新家，希望採綠建築設計，可以成為地方新地標。