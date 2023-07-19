桃園航空城安置宅首場說明 民眾喊降價提高補償 不排除激抗

桃園市政府地政局、住宅發展處今天起與交通部民航局一連3天舉辦6場航空城開發計畫安置住說明會，第一場上午開始前，桃園航空城地方促進會理事長林有財和大園區部分里長、安置住宅戶民眾就在會場外陳情，高舉「降低安置住宅售價、全面提高補償」大小手板，百人多次高喊居住正義，並強調如果沒有獲得善意回應，除了會要求地方立委、議員再開協調會，也會有更強烈的抗爭。

陳情民眾提出4項訴求：降低安置住宅配售價格實踐居住正義、全面提高建物補償費以符合重建價格、提高房租補助費加發至配地重建完成時、加速配地完成,早日安居樂業。會議主持人桃園政府地政局副局長黃建華出面接下陳情書，並強調會說清楚安置住宅的作業流程，也請來住宅處長莊敬權說明造價成本，民眾所有發言都會列入會議記錄；市府官員也表示會盡快說明增加20％的補償金的發放標準。

地政局說明，安置住宅工程都上網招標公開透明包括得廠商的金額，而且土地價值的評估遠低於市價及政府以往的評定價格，住戶土地的部分幾乎是用原價值的4折購得，因此最後把造價和土地成本壓在每坪20至22萬元，比較機捷A18高鐵站周金邊房產每坪近40萬甚至超過40萬元的行情，價格相當優惠。至於補償費是否提高20％與適用對象，還有是否提高高租金補助，地政局表示市府內部討論已經到了最後階段，張善政市長在大園、蘆竹區的市政座談會上，都說明會在月底前宣布。

林有財也是大園區里長聯誼會會長，他表示安置住宅配售價格暴漲，安置戶根本買不起，政府預計提高建物拆遷補償費也未核定，距離重建價格尚有一段距離，重建之路艱難。前市長鄭文燦卸任前說每建坪18至20萬元，但現在卻提高至每建坪20至22萬元。如果用政府從民國109年說的每建坪13萬元計算，漲到現在都用暴漲約53%，對徵收戶非常不友善。鄭文燦以前說總補償費只要低於最小房型的安置住宅，差額部分政府會補貼，但現在卻規定補貼的對象僅限於補償費低於500萬元（土地補償費加建物補償費）者，但最小房型至少600萬元以上，形同限縮補貼的對象，增加弱勢族群的負擔。

林有財強調，安置住宅的土地不能以權利價值折抵，必須將土地補償費換成現金補償（約縮水成45%）並以現金購買安置住宅，但坊間紅單交易已是補償費的3倍，形政府變相鼓勵紅單交易，如果房價不能以土地權值折抵，恐會造成土地紅單交易的風險，也增加弱勢者的風險。

徐其萬市議員表示，徵收戶難以接受的是被政府徵收的原建物補償費很低，而向政府購回的安置住宅,任由政府將營建工、料上漲的費用無限制的加在徵收戶的身上，讓徵收戶背債是不對的。安置的原則應該要達到1坪換1坪才合理。

菓林里長陳錫達表示，弱勢的徵收戶才會去選配安置住宅，雖然是少數，但是政府徵收補償費發得少，安置住宅的價格卻一直暴漲，實在非常可憐，政府應有同理心。前海口里長鄭清木表示，政府賣給徵收戶的安置住宅隨營建物價波動，相對發給徵收戶的建物補償費應依照營建物價指數調高，並應無條件全面補償才公平。

上午到場的還有後厝、菓林、竹圍、大海、沙崙、三石里等多位里長、前里長，在地市議員徐其萬、游吾和與立法委員助理。游吾和指出，桃園市政府規畫安置住宅源起於推動航空城，徵收與標售人民的土地，應該要完整透明公布安置住宅的成本包括造價、興建總戶數，其中有多少是安置戶，剩下的房子未來標售的金額也要有公開透明的數據，讓被徵收戶相信政府真正是用開發成本照顧他們，而不是讓人民覺得政府把自己當成建商，物價上漲和其他所有成本都壓在人民的身上，要他們負擔，這是不對的。

對於桃園市政府還沒給答案是否要加發20％的拆遷，或用其他基礎計算的補償金，游吾和說，加發20％是內政部都委會通過的決議，補償主因是物價上漲，但是從啟動徵收作業到現在，物價上漲了60％啊，政府補償20％怎麼夠？這是先前的政府錯估形勢。

游吾和強調他早在102年走街頭陳抗路線時，就預估會有徵收、拆遷補償金無法反映物價，人民拿到徵收和補償款，一樣買不起房子的窘境，如今這些問題一一浮現。

市議員徐其萬表示，里長們和很多選擇安置住宅的鄉親都希望趕快完工、入住，過去政府雖然把地上物補償點數從12.2提高到14.7，但是今年的依據物價指數波動，會調高16點多，中央和地方政府都要考量是不是讓被徵收戶能適用調高後的新點數，不然新北的點早就高於16，對桃園鄉親而言適用新的點數很合理。