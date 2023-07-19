蟲蟲馬戲團將到竹東演出 鎮公所邀親子周末同樂

新竹在地知名表演團體「好玩的劇團」周末將在竹東鎮的樹杞林文化館演出親子劇「蟲蟲馬戲團」，不但有雜耍特技演出，還藉由表演帶孩子認識昆蟲，從玩樂中學習，且演出免費、免索票，鎮公所希望讓孩子藉此親近大自然。

鎮長郭遠彰表示，竹東鎮近年新增不少年輕少家庭，因此鎮公所致力於舉辦親子同樂活動，為了讓從小在城市中長大的孩子有認識大自然、昆蟲的機會，特別在暑假期間，安排由好玩的劇團帶來的蟲蟲馬戲團演出。

蟲蟲馬戲團演出時長約60分鐘，選在22日晚間7點30分在樹杞林文化館開演，表演免費入場，透過小朋友最愛的馬戲表演、特技，融入環保與教育意涵，更讓孩子能在觀看演出當中，能夠見識到慕名已久的各式昆蟲，且演出劇情也圍繞保護森林、愛護地球，建立孩子良善、友愛自然的價值觀。

鎮公所表示，蟲蟲馬戲團演出不只適合親子，正因為劇情生動有趣、老少咸宜，適合全家一同參與，因此鎮公所也歡迎帶著家中的老人家一同來同樂。

負責演出的「好玩的劇團」，成立自2016年，結合戲劇、特技、舞蹈、小丑雜耍等跨領域的表演，時常在偏鄉巡演、建立藝術教育，更多次榮獲新竹市傑出演藝團隊肯定，希望以兒童戲劇為種子，深耕新竹的社區與偏鄉，培育出每位孩子心中的文化幼苗。