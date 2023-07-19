竹市行人地獄人行道停滿機車無路可走 警加強取締

又是行人地獄！新竹市地狹人稠，新竹國泰醫院前中華路上設有標線人行道及公車停靠區，卻有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，反映該處遭機車違規停放，導致行人只能走在馬路上，人車爭道險象環生，希望市府相關單位能重視；警方指出，會積極取締、拖吊，並將該路段列為巡查重點，呼籲民眾別違規，一起守護行人安全。

警方指出，機車停放於標線人行道已屬違規行為，近期已取締超過30件以上，18日接獲民眾通報後，亦派員警前往取締，並拖吊違停機車10部，均已依道路交通管理處罰條例處以300元以上600元以下罰鍰，同時也列入巡查重點路段。市府也呼籲民眾可將機車停放於周邊合法停車空間或收費停車場，切勿違規，以免受罰。

有關民眾反映新竹國泰醫院標線人行道及公車停靠區遭機車違規停放，市府表示，新竹國泰醫院平日就醫民眾步行需求甚鉅，但醫院緊鄰中華路二段，道路路寬有限、車流量大，無法施作實體人行道，因此市府會同當地里長在新竹國泰醫院周邊劃設1.5公尺標線型人行道，讓民眾安全步行往返醫院。

不少網友分分回應「直接報警，請警察全部拖吊」、「直接拍車牌 回家檢舉了」、「不用檢舉打110送一人一張900塊的紅包」、「對面有一個機車停車場收費的，如果不想收費，停遠一點也有停車格。」