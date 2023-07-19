曾借廁所遭拒…家長帶孩子遊戲「不方便」 竹市這人氣公園將蓋公廁

新竹市中央公園是人氣公園，因長年未設公廁，5年前曾發生家長帶孩子到附近店家借廁所遭拒的論戰。竹市府事後在假日設置流動廁所，但平日無處可如廁依舊不便，市府今年終於從善如流將新建公廁，預計9月開工，民代樂見其成，也提醒公廁務必考量設置位置、設計景觀，並確實清潔維護，才能創造多贏局面。

中央公園打造磨石子滑梯、鳥巢鞦韆還有沙坑等遊具，平假日都有不少親子報到遊戲，在市長高虹安上任後，今年拍板將在中央公園新建公廁；同在東區的關新公園也是人潮不斷的熱門公園，市府也有意在關新公園打造公廁，近月展開問卷調查。

竹市府城市行銷處指出，中央公園規畫新建公廁，會以頭前溪左岸打造的景觀公廁作為參考，打造配置有男廁、女廁與結合無障礙設施的親子廁間；目前正在著手招標文件，預計9月開工。

市議員蔡惠婷過去曾提案要求市府在中央公園、關新公園設置公廁，但未獲前任市府應允。如今先盼來中央公園蓋公廁，她相當欣慰，不僅可讓民眾就近使用解決民生需求，周邊店家也不用再背負借或不借廁所的壓力。

蔡惠婷也點出公廁除了後續清潔維護很重要，也要留意設計與位置，台中的豐樂雕塑公園將廁所放置在入口處，降低不明人士藏匿的機率，且設計漂亮，反而成為打卡的熱點。她提醒市府也要審慎規畫，公園廁所就會是人見人愛的公共設施，而不是人人討厭的鄰避設施。

關新里長黃雅卿說，市府有來調查，里民有贊成、有反對的，就她了解反對的多一些，主要是擔心公廁設了之後沒有適當人力維護，反而衍生髒亂、治安等隱憂。如果市府有足夠人力維護，地方樂見其成，畢竟建設容易、維護難。