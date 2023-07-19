苗栗市地址一字之誤退信？ 網疑「沒有看過海角七號」

苗栗縣後龍鎮新蓮寺最近郵寄法會通知單，其中3封地址的「岡」誤寫成「崗」，廟方懷疑因一字之誤遭退回，網友議論紛紛，有人認為應該是郵務士沒有看過「海角七號」的電影。

苗栗郵局則表示，3封信地址如果是一字之差，類似的狀況郵務士應該先試投，如果仍無法投遞再退回，郵局先了解是不是真沒有這處地址等狀況，並提醒注意。

新蓮寺每年春節禮佛、中元盂蘭盆普渡法會，及農曆11月阿彌陀佛聖誕酬願拔渡法會，廟方會郵寄法會通知單，最近中元盂蘭盆普渡法會通知單，寄了1600多張，其中3張因「查無此址」遭退回，也是歷年來頭一遭。

廟方指出，3封退信的地址的「崗」字都被紅筆圈起來，經查證「岡」才是正確，不過，地址有詳細的里鄰及地名，僅是地址一字之誤，且還是同音，每張通知單都有付8元的郵資，如果因崗、岡之誤退件，讓人很傻眼。

新蓮寺在網路分享「感謝郵差退件─覺得厲害」，並提醒寫地址還是要寫清楚，否則會退回，PO文引起網友熱議，有人認為郵務士應該是沒有看過海角七號電影，有人指出太扯了，只差一個字有需要退件處理？應該不至於影響送信吧？

也有網友認為現今郵務士一板一眼，完全照正確地址行事；另有人指出，或許是新蓮寺當初登載時的筆誤，一直沿用下來，除了感謝郵務士的細心用心之外，正本溯源還是要新蓮寺更正資料。

「使命必達是信念，也是榮譽感！」郵局工作約40年退休的李文星說，地址欠詳、查無此址等信件，過去都會想盡辦法試投，雖每封試投成功有8元獎金，每年100件記嘉獎、300件記功，但最重要是郵務士使命必達的榮譽感。

他印象深刻，11年前曾投遞一封勞保局交寄到後龍鎮南港里「南勢山10號」的老年給付通知書，鍥而不捨一個多月，確認南勢山10號荒廢，改建成福神廟，他如釋重負。