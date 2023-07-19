平鎮改善亂象 中豐路往新富街 增左轉燈

桃園市平鎮區中豐路、新富街附近車流量大、交通亂象，曾經發生死亡車禍，山子頂湧光路祥安國小一帶卻因道路車輛亂停、雜物霸占交通混亂，議員黃敬平昨天與市府、里長會勘決議，中豐路與新富街口更換號誌增加安心左轉專用燈號，降低車禍，並在湧光路畫設收費汽車停車格，解決當地爭議。

會勘發現，龍潭至中壢方向的中豐路、新富街車流量大，沒有左轉燈號迭生交通事故，甚至發生死亡車禍，決議中豐路、新富街路口由現行3個燈號改換4個燈號，其中1個為左轉燈，交通局排入工期，最快9月底前完成。

新英里長秦耀舜說，當地人口增多、車流量大，許多車輛左轉新富街至70巷至環南路當成捷徑，如今中豐路標線畫設左轉專用道，燈號卻未改換，增加左轉專用號誌較安心。

另，湧光、永安路及自由街一帶車輛亂停，里民陳情猶如行人地獄，湧安里長陳金福爭設山子頂公園地下停車場，一勞永逸解決停車問題。