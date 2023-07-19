新竹棒球場水溝要改 紅土重鋪

美國大聯盟MLB場務專家、BrightView公司運動草坪事業部總經理Chad Olsen上周抵台場勘新竹市立棒球場工程並開挖球場，市長高虹安昨指出，美方發現球場部分排水溝須調整或重新設計，紅土區域恐也須全面更換，實際測試排水仍有積水狀況，甚至到隔天仍未退，一個月後BV公司將出具正式場地報告、提出後續的改善修復建議。

高虹安說，Chad Olsen於本月13日到新竹棒球場進行各項專業丈量測試，包含球場設施勘查、土壤斷面及級配檢測、底部及自然排水測試、比賽場地規格檢視，全面性檢視新竹棒球場各項細節。

目前已知一、三壘側排水溝須重新設計，後期內推的全壘打牆排水溝也須調整；紅土區域則因混合材料不符恐須全面更換；而在底部為進行排水測試的挖掘過程中，發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，詳細狀況尚待美方完整的檢測報告。

高說，經現場執行土層底部排水測試，於外野1處灌水10分鐘和放置30分鐘後，出現積水不退的狀況，甚至到隔天仍未退；內野1處發現灌水後水位逐漸上升至特定高度；多數點位於灌水過程都有積水情形，而非馬上洩水；自然排水測試則於外野草皮灌水20分鐘，皆出現靜置30分鐘後積水仍不退。

高虹安表示，一個月後BV公司將出具正式場地報告、提出後續的改善修復建議，市府為盡可能確保球場品質與安全，透過各領域專家提供協助，將許多現況和問題釐清，循序漸進、努力改善修復球場。