航空城安置戶怨房價高 醞釀抗議

桃園航空城開發計畫安置住宅仍在趕工，安置住戶已開始抱怨房價高，市府與交通部民航局今起連開3天說明會溝通，但住戶仍醞釀抗議。市府昨天回應，安置住宅價格約為周邊建案行情打六折，不僅位在捷運站等精華地段，且未設禁止轉售期限條款，條件其實已相當優惠。

在桃園航空城聯合服務中心舉辦的安置住宅說明會，將首次詳細介紹安置住宅坪數、房型規畫和價格等，但會還沒開已引起安置戶不滿，認為市府訂定的房價從過去每坪18萬元，調漲至現在的20至22萬元，不僅變貴，先前承諾加發20％安置補償也不知是否實現。

桃園航空城地方促進會理事長林有財表示，促進會上午將先在場外陳情4項訴求，包括降低安置住宅配售價格、全面提高建物補償費以符合重建價格、提高租金補助和加速配地完成。

地政局說明，安置住宅房型分為55、40、35、25坪，土地價值評估遠低於市價及政府以往評定價格，住戶土地幾乎是用原價值的四折購得；前市長鄭文燦曾表示希望以每坪16至18萬嘉惠安置戶，但到了發包時物價波動，建商不可能賠本承包，因此最後把造價和土地成本壓在每坪20至22萬，比許多機捷站點房產行情還低，且安置戶都在精華區又沒有禁止轉售期限條款，價格算相當優惠。

至於補償費是否提高20％與適用對象，還有是否提高租金補助，地政局表示，市府內部討論已經到最後階段，會在月底前宣布。

航空城安置戶包括蛋黃區1067戶由交通部主管，連同市府主管的蛋白區合計1925戶，不包括80戶出租戶和店面。安置戶分布在4個區塊，有機捷A11坑口站、A18高鐵站周邊與捷運綠線G17大園中正東路站，還有蛋黃區海軍基地舊址，預計今年12月看房型，接續辦理抽籤等作業，明年9月起陸續交屋，估計最先交屋的是A11、A18區塊住宅。