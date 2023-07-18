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再戰世界警消運動會 許顥瀚獲贈專屬柔道服壯行

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣消防員許顥瀚將前往加拿大參加2023年第20屆世界警政消防運動會，他在去年賽事為台灣抱回5金2銀1銅佳績，今年再戰，今天獲縣長鍾東錦致贈專屬柔道戰袍壯行。

「2023年第20屆世界警察消防運動會」將於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊隊員許顥瀚獲內政部消防署甄選加入台灣代表團，將角逐柔道、角力、柔術3個項目。

苗栗縣消防局表示，27歲的許顥瀚2018年就曾自費前往南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，2019年代表國家出賽世界警消運動會，拿下1金2銀2銅，更在上屆2022年賽事「開5金行」為台灣抱回5金2銀1銅佳績。

許顥瀚今天由消防局長匡夢麟等人陪同到縣府，接受苗栗縣長鍾東錦授贈1套印有名字及苗栗縣的專屬柔道服。

鍾東錦指出，許顥瀚是苗栗縣銅鑼鄉女婿，祝福他今年再披戰袍能夠「敲響銅鑼、旗開得勝」，勇奪佳績，讓世界看見台灣，為苗栗爭光。

苗栗縣政府消防局指出，許顥瀚喜愛運動，國小3年級就學習柔道，警專33期畢業分發到竹南分隊服務，平日執勤認真，對消防工作充滿熱忱，自律要求高，體能、體格都維持得很好，是非常陽光、充滿正能量的年輕夥伴，他能夠代表國家出征世界警政消防運動會，同事都為他感到驕傲，與有榮焉，紛紛祝福「顥瀚無敵」再次飛向宇宙。

運動 柔道

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