台3線這路段閃光喀嚓行車擔心被罰 原來是測速器故障
桃園市台三線大溪區信義路、月眉路附近路段的一支固定式測速照相器，昨天下午「喀嚓」閃光連照，讓行經車速3、40公里的民眾紛紛擔心被拍照開單，求助市議員陳治文服務處反映，市警局交通大隊今天下午表示，該測速器昨天下午大雨造成閃光燈故障、測速功能正常，警方據報已請廠商拆回檢修校正，查無民眾被誤拍告發情事，民眾無需擔心。
大溪民眾表示，昨天下午3時多，他開車行駛該路段，時速大約3、40公里，行經該處忽然測速照相器連續閃光，他想自己並未超速行駛，卻被測速器拍照，擔心因此被開單告發罰錢。陳治文服務處表示，接獲多位過路民眾反映，開車未超速，至該處被閃光猛拍，擔心被罰錢，交通大隊應盡快修復該測速照相器，並巡檢全市各測速照相設備，避免發生擾民爭議。
交通大隊表示，台三線大溪信義路、月眉路口附近架設的測速照相器，該路段限速50公里，昨天下午因為突然下雨，造成該測速器的閃光功能故障，不過測速功能正常，造成行經車輛疑慮，警方在下午7時切掉開關，並請廠商將該測速器拆回檢修校正，經查並無誤拍照片，確定行車沒有超速，就無需擔心被開單，目前該測速器暫時停用，將等廠商修理校正後安裝再啟用。
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