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苗栗縣成立第205個社區關懷據點 獅潭新豐站今揭牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在獅潭鄉新豐村社區活動中心設置的新豐站關懷據點今天揭牌，成為縣內第205個社區關懷據點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在獅潭鄉新豐村社區活動中心設置的新豐站關懷據點今天揭牌，成為縣內第205個社區關懷據點。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府在獅潭鄉新豐村社區活動中心設置的新豐站社區照顧關懷據點今天揭牌，成為縣內第205個社區關懷據點，日後每周二、五開放，提供關懷訪視、健康促進、社會參與及共餐服務。縣長鍾東錦指出，為考量物價波動，縣府明年將視預算額度，提高據點業務經費，朝加碼兩成方向努力，鼓勵社區社團加入據點的服務行列。

縣府社會處指出，獅潭新豐站社區照顧關懷據點由苗栗縣一本共生共好共善協會理事長翁承毅、總幹事王苡禾及志工熱情號召下，結合在地資源於每周二、五上午9點至12點開放，提供關懷訪視、健康促進、社會參與，周五並安排共餐服務，希望讓長輩就近得到充分與適切的社福資源，健康生活。

鍾東錦上午與獅潭鄉長劉淑能、議員陳春暖、楊恭林、社會處副處長張國棟及鄉親共同參加揭牌典禮。

鍾東錦表示，全縣志工人數現已達3534人，每個月透過據點服務照顧1萬6400位社區長輩，期望社會處向中央爭取的補助經費及運用公益彩券盈餘的經費，能在未來持續輔導新單位成立社區照顧關懷據點，給予據點更多資源，朝一村里一據點目標努力。

張國棟指出，獅潭鄉是全縣人口最少的行政區，高齡化程度達29.38% ，已是超高齡社會，感謝一本共生共好共善協會願深入偏鄉，在獅潭鄉新豐村成立成立社區關懷據點，希望藉由各單位拋磚引玉，讓據點服務網延伸擴展。至今年6月底，苗栗縣老年人口數已達9萬8845人，佔全縣總人口18.49％，迄今縣內已設置205個社區照顧關懷據點，布建率74.55％。

苗栗縣政府在獅潭鄉新豐村社區活動中心設置的新豐站關懷據點今天揭牌，成為縣內第205個社區關懷據點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在獅潭鄉新豐村社區活動中心設置的新豐站關懷據點今天揭牌，成為縣內第205個社區關懷據點。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 苗栗縣 長輩

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