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竹縣獲7千萬改善文興路上陽交大通學廊道 2國中小納入

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次新竹縣府爭取中央補助改善通行，核定總經費為7070萬元，一舉改善竹北市文興路上六家國小、東興國中、陽明交通大學3校的通學步道。圖／縣府提供
這次新竹縣府爭取中央補助改善通行，核定總經費為7070萬元，一舉改善竹北市文興路上六家國小、東興國中、陽明交通大學3校的通學步道。圖／縣府提供

陽明交大六家校區周邊人行環境確定可改善了，這次新竹縣府爭取中央補助改善通行，核定總經費為7070萬元，一舉改善竹北市文興路上六家國小、東興國中、陽明交通大學3校的通學步道，新竹縣長楊文科今天也指示相關局處持續向中央爭取經費，讓人本交通環境普及到縣內更多學校。

工務處長江良淵今天在主管會報中分享這項好消息，他說明「陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程」的計畫範圍，主要在文興路一段及校園周邊道路、串聯高鐵新竹站區、新瓦屋及周邊環境的生活脈絡與機能。

這次施工內容包括：調整行人穿越路口動線與位置、建置中央與轉角處行人庇護空間、適度縮小路口寬以降低車速、整合路口停車空間、既有人行舖面部份翻新與綠帶調整等。

未來將改善的路段包括文興路一段的自強南路至嘉豐二街、嘉豐二街至嘉豐五路、嘉豐五路至嘉豐六路，以及六家國小周邊道路(復興五街、嘉興路、嘉豐一街、嘉豐二街一段)、陽明交大新竹六家校區周邊道路(自強南路、六家一路一段、嘉豐二街二段、六家五路一段)、東興國中周邊道路(嘉豐六路一段、復興六路、復興三路一段、嘉豐七街)等等。工務處近期將委託設計作業，預計113年11月完工。

交通旅遊處長戴志君在主管會報中也表示，新竹縣落實中央改善路口行人通行環境的政策，於5月10日開始優先針對縣內中小學設有行人號誌燈的路口進行改善，並於7月14日完成71校的35處「行人專用時相」及68處「行人早開時相」號誌時制調整，強化通學周邊路口安全，下階段將針對縣轄內醫院、運輸場站、經濟活絡區域周邊路口進行盤點並調整行人時制計畫，以保障行人通行安全。

新竹縣長楊文科今天也指示相關局處持續向中央爭取經費，讓人本交通環境普及到縣內更多學校。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今天也指示相關局處持續向中央爭取經費，讓人本交通環境普及到縣內更多學校。圖／縣府提供

新竹 陽明交大

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