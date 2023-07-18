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桃園娃娃機店變少卻「變大」 娛樂稅額成長逾6%

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市陸續開設大型夾娃娃機店，地稅局統計，目前夾娃娃機店有1206家，雖較去年同期下降，但實徵稅額卻成長6.15%，高居市內娛樂稅收第2名。記者朱冠諭／攝影
桃園市陸續開設大型夾娃娃機店，地稅局統計，目前夾娃娃機店有1206家，雖較去年同期下降，但實徵稅額卻成長6.15%，高居市內娛樂稅收第2名。記者朱冠諭／攝影

桃園市許多人口密集區陸續開設大型夾娃娃機店，一到晚上或假日經常人潮爆滿。桃園市地稅局統計，目前夾娃娃機店有1206家，雖較去年同期下降，但截至今年5月底，實徵稅額達2329萬元，成長6.15%，高居市內娛樂稅收第2名。

地稅局表示，截至今年5月底，全市娛樂稅業者共計1811家，娛樂稅累計實徵稅額1億2724 萬元，其中，高爾夫球場稅收6100萬元，占總稅收一半以上；具娛樂性的選物販賣機（夾娃娃機）則有1206 家，實徵稅額2329 萬元。

地稅局表示，去年全市娛樂稅業者1759 家，實徵稅額9842 萬元，夾娃娃機1226家，實徵稅額2194 萬元；全市娛樂稅業者家數較去年同期增加 2.96%，累計實徵稅額成長29.28%；雖然夾娃娃機家數減少 1.63%，實徵稅額卻成長6.15% 。

地稅局分析，去年夾娃娃機稅額較少，主要是受疫情因素影響，許多業者撐不下去收店，疫後近幾個月大型夾娃娃機店迅速擴店，夾物種類從吃到用應有盡有，進而吸引大批民眾上門光顧。

地稅局長表示，凡提供各種娛樂設施或娛樂活動供人娛樂的營業人，包括電影院、高爾夫球場（練習場）、舞廳舞場、KTV、網咖、電子遊藝場、夾娃娃機、電動搖搖馬、電子飛鏢機、實境體感設施（VR）都是娛樂稅課稅對象。

夾娃娃機 桃園

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