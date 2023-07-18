力拚國際賽事標準 竹南鎮運動公園網球場燈光改善完工

苗栗縣竹南鎮人口高居苗栗縣前3名，在科園區年輕族群帶動下，運動風氣盛行，竹南鎮運動公園內的10座網球場繼前年3月間耗資近千萬元翻新後，鎮公所今年再投入550萬元進行排水及燈光改善，目前工程已完工等待驗收，可提供民眾更優質的網球運動場域。

竹南鎮公所指出，今年3月在新竹舉行的全中運，一度因球場場地不平導致球員受傷意外遭抨擊，主辦單位最後將硬式網球國中組個人賽、混雙賽，以及軟式網球都移至苗栗縣竹南鎮運動公園的網球場舉行，也凸顯該處網球場的重要性；未來會持續優化場地，最終目標是要讓這十座網球場能符合國際賽事標準。

該處網球場每天開放時間為上午6點至晚間9點，據觀察下午3點過後為打球熱門時段，近來夜間時段更是讓球友擠破頭。目前球場是由同欣網球協會認養並協助管理，例假日有賽事也都會提前公告，避免球友到現場卻面臨沒有場地可打的窘境。

竹南鎮長方進興表示，竹南鎮外移進駐人口多，加上近期台積電竹南廠已開始量產誘因，預估會有更多年輕人移居至竹南，將持續優化場地，提供愛好網球運動民眾有更優質的場域，最終目標是要讓這十座網球場也能符合國際賽事標準，引進並舉辦各項網球賽事。