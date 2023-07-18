竹市魚雕塑眼睛遭挖空不吉利？市府：盡快修理
新竹市17公里海岸線、靠近環保局附近海天一線自行車道附近有一座象徵魚貨豐收的魚雕塑，近期有民眾騎車發現，該魚雕塑的眼睛已被挖空，變成空洞無神的魚眼，令人感到很可憐，也認為這樣的公共設施雕塑損壞，讓遊客拍照很不妥，尤其豐魚雕塑象徵漁民豐收，少了魚眼更不吉利，希望相關單位能重視，盡快修復。
市府城銷處指出，魚雕塑位於海天一線，不過年地久遠，是在前任市長林政則任內設置，經過多年風吹日曬，才會出現魚眼剝落的情形，市府已接獲通報，會用現場修復方式，也會針對玻璃纖維做的魚雕塑進行體檢，盡最大努力修復，魚眼部分將使用壓克力修復還原，修復期間預計一個月。
民眾反映，這座魚雕塑位於竹市海天一線，看起來雖然不起眼，但只要在17公里自行車道騎車都會看見，也有不少遊客與民眾上前合影，已經成為該處重要地標之一，且魚雕塑較少見，常會吸引遊客目光，在此歇息觀賞。
但是，該魚雕塑上周卻被發現魚眼裸空，感覺整個被挖掉，不曉得是自然脫落還是人為，讓整條魚雕塑看起來很沒精神，另外，魚眼被挖空也對出海捕魚的漁民不太吉利，詭異狀態更不適合拍照，但經過一段時間市府仍未發現，17公里自行車道是竹市重要的濱海景點，建議市府可定期派員巡檢相關設施，了解維護狀況，否則外縣市民眾來觀光，看到被挖空的魚眼，將留下不好的印象。
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